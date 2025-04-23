Куди полетіти у липні 2025, щоб класно відпочити й перезавантажитись

Уяви собі: липень, сонце золотить засмагою, а ти — на березі бірюзового моря, з келихом прохолодного напою в руці, і кожен новий день — якась пригода.

Під час війни тіло і розум прагнуть перезавантаження, і якщо ти можеш виїхати за кордони України, і полетіти хоча б на тиждень в мирні теплі краї, скористайся нагодою.

Ми підготували для тебе варіанти кількох захопливих напрямків у липні 2025 року. Звісно, це не лише популярні місця, а й ті, про які ти, можливо, ще і не чув(-ла).

Отже, куди полетіти у липні відпочивати — лови цікаві ідеї!

Куди полетіти відпочити у липні

Ічмелер, Туреччина — чудова альтернатива Мармарису

У липні температура повітря тут сягає +30°C, а вода +26°C. Ідеально для тих, хто шукає спокійний відпочинок на берегах мальовничих бухт та бажає насолодитися морськими прогулянками. Багато готелів пропонують систему “все включено” з приватними пляжами, басейнами та розвагами для всієї родини.

Ізола, Словенія — спокій та природа на узбережжі Адріатики

Наважся полетіти у липні в Ізолу — затишне містечко з вузькими вуличками та мальовничою набережною. Температура повітря в липні близько +28°C, вода +24°C. Можна знайти проживання в апартаментах за доступними цінами, чудова пропозиція для сімей з дітьми.

Родос, Греція — історія та розкіш

Якщо Греція вабить тебе своєю містичністю і незабутніми краєвидами, можеш полетіти у липні на Родос, температура повітря тут в середині літа близько +32°C, вода +27°C. Родос поєднує в собі багату історію та сучасний комфорт. Готелі приваблюють високим рівнем сервісу, ресторанами з вишуканою кухнею та салонами спа-процедур.

Алгарве, Португалія — сімейний рай

Можливо, ти заплануєш відпочити у колоритній Португалії: в липні температура повітря тут близько +29°C, вода +22°C. Алгарве відомий на весь світ своїми золотистими пляжами та безліччю розваг для дітей та дорослих. Готелі пропонують: все включено, діють дитячі клуби, аквапарки та спортивні майданчики.

Сопот, Польща — балтійські пляжі та європейський комфорт

А якщо хочеш відпочивати недалечко від кордонів України, чому б не розглянути популярний курорт на Балтійському морі з широкими пляжами та активним нічним життям. У липні температура повітря тут близько +23°C, вода +19°C. Місто обіцяє широкий вибір готелів та апартаментів за помірними цінами.

Ксаміль, Албанія — мальовниче море та доступний сервіс

Ксаміль називають перлиною Іонічного узбережжя, і є за що: тут кришталево чисті хвилі, а на пляжах — білий пісок. У липні вода прогрівається до +27°C. Це місце вабить тих, хто хоче відпочивати у спокої та мріє про відновлення релаксом. Готелі пропонують комфортне бюджетне проживання та відпочинок на приватних пляжах.

На цій пропозиції ми зупинимось, сподіваємось, що ми допомогли тобі відшукати напрямок, куди полетіти відпочивати на море у липні. Не барись — квитки на літаки влітку розлітаються, як гарячі пиріжки.

