Куда пойти в Праге: путеводитель достопримечательностями и секретными ресторанчиками

Кто не был в Праге — тот не видел настоящей Европы. Ведь Прага — почти единственный город, который не разбомбили и не перестроили в виде стандартных проспектов после Второй мировой войны. Прагу нужно увидеть хотя бы раз, чтобы навсегда влюбиться в эту невероятную архитектуру.

Рассказываем, куда пойти в Праге — что посмотреть за один день и где можно сделать красивые фото!

Куда пойти в Праге

Как человек, который был в Праге не раз, и даже не 10, я поделюсь и собственной подборкой достопримечательностей. Прежде всего — осмотри ключевые памятники архитектуры и достопримечательности. Будет удобно, если создать точки на карте и проложить между ними кратчайший маршрут.

Полезный совет, проверенный собственными ногами: ни в коем случае не одевай каблуки в историческом центре города. Там все вымощено брусчаткой!

Обязательно посмотреть в Праге нужно следующие основные достопримечательности:

Пражский Град

Карлов мост

Собор св. Вита

Набережная

Староместская площадь

Танцующий дом

Пороховая башня

Тынский храм

Страховский монастырь (там монахи варят вкусное пиво!)

Стена Леннона

Исторический район Мала Страна

Летний дворец королевы Анны

Пражская Лорета

Еврейский квартал (Йозефов)

Винодельня Чертовка и самая узкая пражская улочка

Злата уличка

Это, как говорится, база. И все эти памятники архитектуры будет трудно осмотреть за один день! Так что в Прагу нужно приезжать как минимум на 3-4 дня.

Отдельный день можно уделить посещению Пражского зоопарка. Он очень большой, и тебе, чтобы посмотреть всех животных, понадобится не менее 4-5 часов!

Также не забывай об экскурсиях, например, в музей пива Staropramen. Там, к слову, очень классные дегустации.

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Куда пойти в Праге вечером

Прага очень нравится молодежи, ведь здесь активная вечерняя и ночная жизнь. Вечером в Праге можно пойти в украинский бар Vzorkovna. Там каждый вечер играет живая музыка, можно попробовать вкусные коктейли и насладиться странноватой атмосферой.

Недалеко от Взорковны есть изысканный бар Forbina, в котором коктейльная карта основана на театральном искусстве. Здесь отличный сервис и неординарные вкусы. Также, если хочется необычно провести время, есть такие заведения: Brux, Kozlovna, U Fleku, Vytopna, Spravovna, U Sadu и т.д. Аутентичные рестораны чешской кухни будут называться “у кого-то” или “под чем-то” — например, U Fleku или Pod Vyšehradem.

Также чехи и иностранцы любят проводить вечера в Ригровых садах (Riegrovy sady). Это городской парк, расположенный в районе Прага-2, где есть газоны, детские площадки.

Лучше приходить туда под закат, чтобы увидеть как старинный город погружается во тьму.

Летние вечера также можно провести на набережной (Naplavka). Там немало мест, где можно уютно посидеть, послушать музыку, прокатиться на челноках или катамаранах.

Да и вообще прогулка по вечерней Праге является отдельным видом удовольствия!

Что посмотреть в Праге за 1 день

В один день в Праге нужно объединить основные достопримечательности архитектуры, достопримечательности и кухню. Оптимальный маршрут в день может быть следующим:

утро: Старый город — Староместская площадь, Астрономические часы, Тынский храм, Еврейский квартал, набережная, Карлов мост.

Староместская площадь, Астрономические часы, Тынский храм, Еврейский квартал, набережная, Карлов мост. вкусный перекус: можно попробовать трдельник, это такая булочка с корицей, скрученная в трубочку.

день: район Malá Strana, местные бобры возле Влтавы, достопримечательности Дитя со штрих-кодом Давида Черного, самая узкая пражская улочка и кафе Чертовка, стена Леннона, сады Вальдштейна, собор св. Вита и злата уличка.

обед: пообедать можно в средневековой таверне U Krále Brabantského или Malostranská beseda.

день и вечер: можно прогуляться по круизу по Влтаве, вернуться на другой берег города, потеряться в атмосферных улочках и районах и сделать красивые фото. Также зайти на местные крафтовые напитки.

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Краисвые места в Праге для фотосессии

Сделать отличные фото в Праге можно по всему городу! Но передать атмосферу кадрами лучше всего удастся в таких локациях: Староместская площадь, Стена Леннона, Танцующий дом, сады Havlíčkovy, остров Кампа, Карлов мост, сады под Пражским Градом.

Также живописные пейзажи можно встретить на следующих локациях: Valdštejnský palác, Пражский град, голова Франца Кафки, место под Астрономическими часами, Летенские сады.

Фото мечты можно сделать в заведении U Prince.

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Все фото в материале — журналистка Вікна-Новини Анастасия Грубрина

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