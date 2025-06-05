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Куда пойти в Кракове и что посмотреть бесплатно — лучшие локации без затрат

Ольга Петухова, редактор сайта 05 июня 2025, 12:15
старый город краков что посмотреть
Фото Pixabay

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