Куда пойти в Кракове и что посмотреть бесплатно — лучшие локации без затрат

Краков поражает с первого шага — это город, где история и культура не пылятся в музеях, а находится повсюду: в цокоте лошадиных копыт, в музыке уличного скрипача, в саду Вавельского замка. И каждый раз, даже если ты здесь не впервые, Краков снова открывается чем-то новым.

Куда пойти в Кракове — лучшие бесплатные локации и достопримечательности, которые достойны того, чтобы отдать за просмотр несколько десятков злотых — в материале.

Что посмотреть в Кракове бесплатно

Наверное, знакомиться с Краковом стоит с Рыночной площади — одной из самых больших в Европе. Просто идешь и удивляешься: вот уличные музыканты, вот кареты с лошадьми, а в центре – Сукеннице, бывший торговый ряд, а ныне сувенирный рай. Зайти туда – бесплатно, а вот чтобы что-то купить, придется немного раскошелиться. Однако сама атмосфера там бесценна.

Напротив — Мариацкий костёл. Из него каждый час звучит хейнал — сигнал трубача, который неожиданно обрывается. Легенда говорит: когда-то трубач не успел доиграть, потому что погиб от стрелы нападающих татар. Зайди внутрь Мариацкого костела — интерьер с росписями Матейко поражает так, что забыть невозможно.

Недалеко отсюда — Барбакан и остатки городских стен Кракова. Это часть старой оборонительной системы. Погулять снаружи или просто по стене — бесплатно, а внутрь вход платный, но символический, и там можно почувствовать себя как в средневековье.

Дальше обязательно поднимись к Вавельскому замку, бывшей резиденции польских королей. Двор замка открыт для всех, и отсюда открывается красивый вид на Вислу. Но самое интересное внутри: королевские палаты, собор, где похоронены самые известные поляки, и сокровищница. Здесь уже придется купить билет, но он того стоит — это сердце польской истории.

И непременно спустись к Вавельскому дракону, визитке Кракова. Он стоит у подножия замка, рядом — пещера, где якобы жило чудовище. А на выходе — настоящий дракон, несколько раз в час дышащий огнем! Бесплатное шоу, которое смотрится очень эффектно.

Хочешь дать отдых ногам — найди уютный уголок в Садах возле Плантов — это зеленый пояс вокруг Старого города Кракова, где раньше были стены. Идеальное место убежать от туристической суеты, найти лавочку в тени деревьев и просто слушать, как шумят листья. Все бесплатно, а еще — романтично.

Еще одно сокровище Кракова – Коллегиум Майус, старинное здание Ягеллонского университета. Зайти во внутренний дворик – бесплатно, а там настоящая магия: готическая архитектура, тишина и окна, из которых могли выглядывать Коперник или Вишневский.

Куда пойти в Кракове

Если не устал (-а), двигайся немного подальше — прогуляйся к Казимежу, бывшему еврейскому кварталу. Там совсем другой Краков — немного богемный, немного меланхолический, с атмосферой фильма Список Шиндлера. Здесь есть все для богатых эмоций — узкие улицы, граффити, маленькие синагоги, старые фонари. Можно зайти в одну из синагог или просто идти и впитывать атмосферу, это совершенно бесплатно.

А хочешь — посети немного мистическое место Кракова — Кладбище Раковицкое. Да, это кладбище, но одно из самых красивых в Европе, почти как музей под открытым небом. Здесь покоятся выдающиеся поляки, а скульптуры и памятники просто поражают. Идеальное место для тихой прогулки, наполненной историей.

Ну а если любишь старину с характером и искусство с интригой и ностальгией — посети музей Чарторыйских, внутри которого не просто картины, а сокровища мирового масштаба, собранные еще в 18-м веке князьями, знавшими толк в истории.

И главная жемчужина экспозиции — Дама с горностаем самого Леонардо да Винчи. Она там под особой охраной в отдельной темной комнате, в условиях, идеальных для сохранения. А когда заходишь туда – особенный мягкий свет, и она, картина. Время будто бы останавливается, а впечатлений — на миллион. Кстати, вход в этот музей Кракова платный, но на неделе есть день, когда можно прийти бесплатно.

Краков очаровывает и никогда не разочарует, даже если ты будешь просто бродить по улочкам Старого города, заходить в многочисленные старинные костелы, находить кофейни с интересными вывесками — ты услышишь, как город рассказывает тебе свои истории.

Поинтересуйся также: ближайшие к Украине аэропорты в странах-соседях, из которых можно добраться в любую точку мира.

В материале использованы также фото с архива автора.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.