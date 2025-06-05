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Куди піти в Кракові і що подивитись безкоштовно — найкращі локації без витрат

Ольга Петухова, редакторка сайту 05 Червня 2025, 12:15
старе місто краків що подивитись
Фото Pixabay

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