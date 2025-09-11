Куди піти у Запоріжжі у 2025 році: найцікавіші локації для прогулянок, романтики та відпочинку

Більшість гостей Запоріжжя, відвідуючи його вперше, очікують побачити індустріальний гігант з усіма його плюсами та мінусами: широкими проспектами, розкиданістю на велику відстань будівель та підприємств, і повітрям, насиченим запахом металургії.

Але ж звідси ведуть шляхи на легендарну Хортицю — острів, де зародилася Запорізька Січ. А саме місто вражає величезними мостами над Дніпром, модерновими набережними та потужною індустріальною архітектурою.

А ще Запоріжжя живе музикою і мистецтвом: тут є галереї, театри, у парках проходять фестивалі просто неба. Тож Запоріжжя — місто унікальне, місто для відкриттів.

Куди піти у Запоріжжі та що там подивитися — невеличкий гід по головних визначних пам’ятках для тебе у матеріалі.

Куди піти в Запоріжжі та що подивитися

Бульвар Шевченка в Запоріжжі

Це візитка старого міста. Тут можна побачити красиві будинки початку двадцятого століття з кованими балконами, пройтися повз маленькі скульптури та бронзові лавки з візерунками.

Біля фонтану тут часто грають музиканти, є затишні кав’ярні, куди можна піти посидіти і поспостерігати за життям міста.

Особливо красиво на бульварі стає вечорами, коли старовинні ліхтарі відкидають м’яке світло на бруківку і місто заспокоюється у напівдрімоті.

Вознесенівський парк та каскад фонтанів Веселка

Вознесенівський парк є одним з наймолодших і найбільш доглянутих парків Запоріжжя. Він розташований на набережній Дніпра, і однаково сподобається і любителям природної краси, і сучасного ландшафтного дизайну.

Вхід до парку відкриває каскад фонтанів Веселка, це фішка парку, але вона не одна: в Центральній частині є ставок з іншими фонтанами, де можна побачити черепах та різних птахів.

Через ставок перекинуто місток до альтанки, він став популярним місцем для фотосесій.

Парк Перемоги в Запоріжжі

Що ще подивитися у Запоріжжі? Зайди трохи перепочити у найбільший міський парк Перемоги з найкращою спортивною інфраструктурою та невеличкою виставкою військовї техніки — експозицією з гаубицею та тактичною ракетою.

А ще тут є футбольне поле, тренажери, дитячі майданчики, велодоріжки та скейт-парк. Не хочеш зайвої активності? Озеро та річка Суха Московка додають парку природного затишку для усамітнення і перепочинку.

Музей Фаетон

Для поціновувачів історії автомобілебудування у Запоріжжі справжній рай — тут діє музей техніки Фаетон, найбільший в Україні.

На двох поверхах розташовані шість тематичних залів: від ретро-автомобілів класу люкс до сучасних машин, військова техніка часів Другої Світової, Запорожці всіх моделей, мотоцикли, дитячі велосипеди та самокати.

Нові експозиції відкриваються щорічно, тож побувати варто, і не раз.

Національний заповідник Хортиця

Національний заповідник Хортиця — це найбільший річковий острів Європи, місце, просякнуте історією Запорізької Січі. Тут так багато об’єктів, які варто подивитися, що лишаємо їх тобі на вибір:

Історико-культурний комплекс Запорозька Січ: реконструкція козацької фортеці, тут проводяться театралізовані вистави та кінні шоу.

Музей історії запорозького козацтва;

Музей судноплавства Чайка;

Скіфський стан з курганами та кам’яними скульптурами скіфської доби.

Музей судноплавства на острові Хортиця

Ще одне місце, яке варто подивитися: музей судноплавства Чайка на острові Хортиця, присвячений історії козацького судноплавства. Він став домівкою для кількох старовинних суден, піднятих з дна Дніпра. Найбільша гордість експозиції — козацька чайка, бригантина та байдак.

До речі, там ти дізнаєшся, що козацька чайка завдовжки 18 метрів, вона вміщувала до 50 людей та мала чотири гармати. Судно могло рухатися під вітрилом, на веслах і було надзвичайно маневровим у бою.

Альтанка Ластівчине гніздо на Хортиці

Одне з найромантичніших місць не тільки острова, а й усього Запоріжжя. Вона розташована на західній частині Хортиці, на території колишнього будинку відпочинку, і стоїть прямо на скелі.

З неї відкривається неймовірний краєвид на Дніпро та острів Байда. Кажуть, що ті, хто побуває тут, зміцнюють свою любов і вірність. Це місце для тих, хто любить романтику і мріє додати фарб у свої почуття.

Дитяча залізниця

Ну а якщо ти подорожуєш з дітьми, наступну локацію вам не оминути. Це дитяча залізниця. Її протяжність — майже дев’ять із половиною кілометрів, маршрут проходить через плавні, лісовий масив, житловий мікрорайон і гребний канал, а також через 80-метровий тунель.

Залізниця працює цілий рік, на її території є зимовий сад, дендропарк з екзотичними рослинами, акваріумний зал і зоопарк.

Але це далеко не повний список пам’яток Запоріжжя, і будь-хто зі старожилів неодмінно скаже: як, ти не пройшовся набережною, не бачив Славутич-Арени, не побував у ботанічному саду і не відвідав кінний театр? Якщо так — ти не відкрив для себе місто в усій його красі, і варто приїхати знову.

Джерело фото: сайт Doba.ua та з власного архіву редакції Вікон.

