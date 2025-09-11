Куда пойти в Запорожье в 2025 году: лучшие локации для прогулок, романтики и отдыха

Большинство гостей Запорожья, посещая его впервые, ожидают увидеть индустриальный гигант со всеми его плюсами и минусами: широкими проспектами, разбросанностью на большое расстояние зданий и предприятий, и воздухом, насыщенным запахом металлургии.

Но отсюда ведут пути на легендарную Хортицу — остров, где зародилась Запорожская Сечь. А сам город впечатляет огромными мостами через Днепр, современными набережными и мощной индустриальной архитектурой.

Запорожье также живет музыкой и искусством: здесь есть галереи, театры, а в парках проходят фестивали. Так что Запорожье — уникальный город, город открытий.

Куда пойти в Запорожье и что там посмотреть — небольшой гид по главным достопримечательностям для тебя в этом материале.

Куда пойти в Запорожье и что посмотреть

Бульвар Шевченко в Запорожье

Это визитная карточка старого города. Здесь можно увидеть красивые дома начала двадцатого века с коваными балконами, пройти мимо маленьких скульптур и бронзовых скамеек с узорами.

Возле фонтана часто играют музыканты, есть уютные кафе, куда можно зайти, посидеть и понаблюдать за жизнью города.

Особенно красиво на бульваре вечером, когда старинные фонари отбрасывают мягкий свет на брусчатку, и город успокаивается в полусне.

Вознесеновский парк и каскад фонтанов Радуга

Вознесеновский парк — один из самых молодых и ухоженных парков Запорожья. Он расположен на набережной Днепра и одинаково понравится любителям природной красоты и современного ландшафтного дизайна.

Вход в парк украшает каскад фонтанов Радуга, это фишка парка, но не единственная: в центральной части есть пруд с другими фонтанами, где можно увидеть черепах и различных птиц.

Через пруд перекинут мостик к беседке, который стал популярным местом для фотосессий.

Парк Победы в Запорожье

Что еще посмотреть в Запорожье? Зайди немного отдохнуть в крупнейший городской парк Победы с лучшей спортивной инфраструктурой и небольшой выставкой военной техники — экспозицией с гаубицей и тактической ракетой.

Здесь также есть футбольное поле, тренажеры, детские площадки, велодорожки и скейт-парк. Не хочешь лишней активности? Озеро и река Сухая Московка обещают природный уют для уединения и отдыха.

Музей Фаэтон

Для ценителей истории автомобилестроения в Запорожье настоящий рай — здесь действует музей техники Фаэтон, крупнейший в Украине.

На двух этажах расположены шесть тематических залов: от ретро-автомобилей класса люкс до современных машин, военная техника времен Второй мировой войны, Запорожцы всех моделей, мотоциклы, детские велосипеды и самокаты.

Новые экспозиции открываются ежегодно, так что побывать здесь стоит, и не раз.

Национальный заповедник Хортица

Национальный заповедник Хортица — крупнейший речной остров Европы, место, наполненное историей Запорожской Сечи. Здесь так много объектов, которые стоит посмотреть, что оставляем их тебе на выбор:

Историко-культурный комплекс Запорожская Сечь: реконструкция казацкой крепости, здесь проводятся театрализованные представления и конные шоу.

Музей истории запорожского казачества.

Музей судоходства Чайка.

Скифский стан с курганами и каменными скульптурами скифской эпохи.

Музей судоходства на острове Хортица

Еще одно место, которое стоит посмотреть: музей судоходства Чайка на Хортице, посвященный истории казацкого судоходства. Он стал домом для нескольких старинных судов, поднятых со дна Днепра.

Главная гордость экспозиции — казацкая чайка, бригантина и байдак.

Кстати, казацкая чайка длиной 18 метров вмещала до 50 человек и имела четыре пушки. Судно могло двигаться под парусом и на веслах и было чрезвычайно маневренным в бою.

Беседка Ласточкино гнездо на Хортице

Одно из самых романтичных мест не только острова, но и всего Запорожья. Она расположена в западной части Хортицы, на территории бывшего дома отдыха, и стоит прямо на скале.

С нее открывается невероятный вид на Днепр и остров Байда. Говорят, что те, кто побывает здесь, укрепляют свою любовь и верность. Это место для тех, кто любит романтику и хочет добавить ярких красок в свои чувства.

Детская железная дорога

Если путешествуешь с детьми, следующую локацию пропустить нельзя. Это — детская железная дорога. Ее протяженность почти девять с половиной километров, маршрут проходит через плавни, лесной массив, жилой микрорайон и гребной канал, а также через 80-метровый туннель.

Железная дорога работает круглый год, на ее территории есть зимний сад, дендропарк с экзотическими растениями, аквариумный зал и зоопарк.

Но это далеко не полный список достопримечательностей Запорожья. Любой местный житель обязательно скажет: если ты не прогулялся по набережной, не видел Славутич-Арену, не побывал в ботаническом саду и не посетил конный театр — значит, ты не открыл для себя город во всей его красоте, и стоит приехать снова.

Источник фото: сайт Doba.ua и собственный архив редакции Вікон.

