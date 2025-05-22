День города Кременчуга 2025: новая дата и самые интересные праздничные мероприятия

В 2025 году Кременчуг впервые будет отмечать День города не осенью, а в конце весны, в последние выходные мая. Почему так решила горожане и каков план мероприятий празднования — узнай больше деталей.

Когда День города Кременчуга и почему перенесли дату празднования

Перенос даты Дня города стал результатом голосования в общине. Во время публичного общего обсуждения большинство горожан — 72% — выбрали более теплый и символически более насыщенный событиями месяц.

Ранее День города приходился на 29 сентября, дату освобождения Кременчуга от нацистской оккупации, но исторические корни города следует искать именно в мае.

В 2025 году Кременчугу исполняется 454 года.

4 числа по новому стилю или 20 мая по старому – в 1649 году польский король Ян II Казимир подарил Кременчугу Магдебургское право, и тем открыл путь к городскому самоуправлению.

А 2 мая 1785 года в городе впервые избрали органы власти. Так что теперь празднование возвращается к истокам — ко времени, когда Кременчуг получил свободу не на поле боя, а во время обретения самостоятельности.

Теперь День города Кременчуга будут отмечать в последние выходные мая. В 2025 году они приходятся на 24 и 25 число.

План мероприятий ко Дню города Кременчуга — что известно

Нынешний День города в Кременчуге обещает быть живым, спортивным и насыщенным культурными событиями, так что в праздничные выходные каждый сможет найти что-то для себя.

В центре событий будет Приднепровский парк, в котором с 15:00 развернутся спортивные зоны от проекта Активные парки. Здесь можно будет попробовать себя в разных активностях вплоть до самого вечера, до 19:00.

В 18:00 стартует велопарад. Колонна велосипедистов отправится от Дворца культуры КрАЗ, всех желающих приглашают к участию.

Для любителей более спокойного отдыха город предлагает сразу несколько специализированных исторических выставок. Посетителей будут ждать в Краеведческом музее, а городская художественная галерея и галерея Натальи Юзефович предложат обновленные выставки картин — от классики до современных форм.

Отдельная тема празднования Дня города — семейный фестиваль FamilySportFest 2025, туда приглашаются зарегистрированные участники. Это мероприятие не только о спорте, но и о семейных ценностях и развлечениях.

Деловые жители города соберутся на бизнес-форуме УРБАН#БИЗНЕС#ФЕСТ 2025 — событии, где идеи находят партнеров, а мечты становятся проектами.

Итак, в День Кременчуга в этом году каждый сможет открыть что-то новое о городе и своих земляках и отдохнуть в хорошей компании.

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Фото с сайта Ua.igotoworld.

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