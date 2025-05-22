День міста Кременчука 2025: нова дата та найцікавіші святкові заходи

У 2025 році Кременчук вперше відзначатиме День міста не восени, а наприкінці весни, в останні вихідні травня. Чому так вирішила містяни і який план заходів святкування — дізнайся більше деталей.

Коли День міста Кременчука і чому перенесли дату святкування

Перенесення дати Дня міста стало результатом голосування у громаді. Під час публічного загального обговорення більшість містян — 72% — обрали тепліший і символічно більш насичений подіями місяць.

Раніше День міста припадав на 29 вересня, дату визволення Кременчука від нацистської окупації, але історичне коріння міста варто шукати саме у травні.

У 2025 році Кременчуку виповнюється 454 роки.

4 числа за новим стилем, або 20 травня за старим — у 1649 році польський король Ян II Казимир подарував Кременчуку Магдебурзьке право, і тим відкрив шлях до міського самоврядування.

А 2 травня 1785-го в місті вперше обрали органи влади. Тож тепер святкування повертається до витоків — до часу, коли Кременчук виборов свободу не на полі бою, а під час здобуття самостійності.

Тепер День міста Кременчука відзначатимуть в останні вихідні травня. У 2025 році вони припадають на 24 та 25 число. Читати на тему Державні свята у травні 2025: повний список дат та коли й скільки відпочиваємо Розказуємо про двадцять державних свят травня 2025, і які дні будуть вихідними.

План заходів до Дня міста Кременчука — що відомо

Цьогорічний День міста у Кременчуці обіцяє бути живим, спортивним і насиченим культурними подіями, тож у святкові вихідні кожен зможе знайти щось для себе.

У центрі подій буде Придніпровський парк, в якому з 15:00 розгорнуться спортивні зони від проекту Активні парки. Тут можна буде спробувати себе в різних активностях аж до самого вечора, до 19:00.

О 18:00 стартуватиме велопарад. Колона велосипедистів вирушить від Палацу культури КрАЗ, усіх охочих запрошують до участі.

Для поціновувачів спокійнішого відпочинку місто пропонує одразу кілька спеціалізованих історичних виставок. На відвідувачів чекатимуть у Краєзнавчому музеї, а міська художня галерея й галерея Наталії Юзефович запропонують оновлені виставки картин — від класики до сучасних форм.

Окрема тема святкування Дня міста — родинний фестиваль FamilySportFest 2025, туди запрошуються зареєстровані учасники. Це захід не лише про спорт, а й про сімейні цінності та розваги.

Ділові люди міста зберуться на бізнес-форумі УРБАН#БІЗНЕС#ФЕСТ 2025 — події, де ідеї знаходять партнерів, а мрії стають проектами.

Отже, на День Кременчука цього року кожен зможе відкрити щось нове про місто і своїх земляків і відпочити у гарній компанії.

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Фото з сайту Ua.igotoworld.

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