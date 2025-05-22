День города Мукачево 2025: почему празднование длится недели

Фото Facebook Наверное, все города в Украине празднуют свои дни рождения. Празднование Дня города может приходиться на выходные и продолжаться несколько дней. Но это не о Мукачево. Дни города Мукачево празднуют даже несколько недель. Ведь именно на такой период растянулась программа празднования в 2025 году. Читай, когда День города Мукачево 2025, какие даты празднования и план мероприятий. Празднование Дней города Мукачево 2025: программа Практически каждый день, начиная с 18 мая по 31 мая, будет проводиться празднование Дней города Мукачево. Для этого подготовлены разные мероприятия и развлекательная программа. Ежедневно будет одно или несколько интересных событий. Такое продолжительное празднование Дня города Мукачево — это сознательное решение организаторов, имеющее несколько практических и культурных причин. Прежде всего Мукачево — город мультикультурный с яркой историей, высокой концентрацией творческих коллективов, школ искусств, кружков, студий, любительских театров, хоровых ансамблей и т.д. Чтобы предоставить каждому возможность проявить себя — фестивали, концерты, выставки и театральные события растягивают во времени. Читать по теме Старинными уголками истории. Куда пойти в Мукачево и что посмотреть — подборка интересных мест Вікна собрали для тебя подборку самых выдающихся достопримечательностей города Мукачево, история которого сохранилась в самых маленьких кирпичиках построек. Также это делается, чтобы не накладывать события друг на друга и дать возможность людям посетить все, а не выбирать из предложенных вариантов. Вноси программу в свой календарь.18 мая Мукачевский исторический музей приглашает на День открытых дверей по случаю Международного дня музеев 11:00 — Открытый городской чемпионат по теннису (СОК ДЮСШ) 14:00-19:00 — Благотворительная экспозиция-продажа творческих работ юных художников из Центра детского и юношеского творчества: С любовью и заботой (пл. Кирилла и Мефодия) 20 мая 16:00 — Стартует выставка Родной город глазами художников во Дворце культуры и искусств 21 мая 15:00 — Краеведческое событие Мой город — моя гордость при участии почетных жителей Мукачево 15:00 — Литературное путешествие Мукачево… Старый и юный город в центральной библиотеке 16:00 — Юбилейный концерт Звучит восьмидесятая весна, посвященный 80-летию школы искусств им. С. Мартона 18:00 — Вечер поэзии и музыки под открытым небом (двор Дворца культуры) 22 мая 10:00 — Открытие молодежного пространства Ko_Laba (библиотека им. А. Духновича) 14:00 — Мастер-классы, фотозоны и научные шоу для молодежи (возле памятника Святому Мартину) В течение дня — Арт-ярмарка Весенний аккорд — работы учеников художественной школы им. М. Мункачи 16:00 — Персональная выставка акварели Прогулка по городу художника Ивана Ивановчика (фойе драмтеатра) 18:00 — Благотворительная постановка Святой Мартын театральной студии Ліхтарик 18:00 —Концерт Звуки города с участием творческих коллективов (Дворец культуры) 22-30 мая Выставка фотографий Улицами родного города — часть проекта Неизведанное Мукачево 23 мая 18:00 — Как важно быть Earnest от театрального проекта Театральная биржа (г. Киев) 19:00 — Благотворительный концерт духовной музыки в исполнении хора мальчиков и юношей (Греко-католический собор) 24 мая 11:00 — Велособытие Mykachevorice 24-25 мая 10:00 — Турнир по футболу среди детей и юношества (СОК ДЮСШ) 24–29 мая ЭТНО-ДИА-СФЕРА — ХХІ театральный фестиваль национальных общин и этносов Карпатского Еврорегиона (драмтеатр) 25 мая 16:00 — Отчетный концерт детского творчества Детство в солнечных ладонях 19:00 — Выступление популярного украинского певца SHUMEI (Дворец культуры) 26 мая 17:00 — Сольный концерт Мирослава Экмана Спектры украинской фортепианной музыки 27 мая 14:00 — Праздник С любовью в сердце к родному городу (Центр внешкольного образования) 28 мая 15:00 — Концерт с участием детей из заведений дошкольного образования Таланты твои, Мукачево 29 мая 17:00 — Концерт сестер Тулюк С Украиной в сердце! (школа искусств им. С. Мартона) 30 мая 10:00 — Спортивный праздник Малые Олимпийские игры (СОК ДЮСШ) 31 мая 17:00 — Танцевальное выступление от Dance studio ART-LINE (Дворец культуры) Если ты хочешь путешествовать по Западу и побывать не только в Мукачево, ранее мы рассказывали, куда поехать на Закарпатье. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Закарпатье Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter