День города Мукачево 2025: почему празднование длится недели

Наверное, все города в Украине празднуют свои дни рождения. Празднование Дня города может приходиться на выходные и продолжаться несколько дней. Но это не о Мукачево. Дни города Мукачево празднуют даже несколько недель. Ведь именно на такой период растянулась программа празднования в 2025 году.

Читай, когда День города Мукачево 2025, какие даты празднования и план мероприятий.

Празднование Дней города Мукачево 2025: программа

Практически каждый день, начиная с 18 мая по 31 мая, будет проводиться празднование Дней города Мукачево. Для этого подготовлены разные мероприятия и развлекательная программа. Ежедневно будет одно или несколько интересных событий.

Такое продолжительное празднование Дня города Мукачево — это сознательное решение организаторов, имеющее несколько практических и культурных причин.

Прежде всего Мукачево — город мультикультурный с яркой историей, высокой концентрацией творческих коллективов, школ искусств, кружков, студий, любительских театров, хоровых ансамблей и т.д. Чтобы предоставить каждому возможность проявить себя — фестивали, концерты, выставки и театральные события растягивают во времени.

Также это делается, чтобы не накладывать события друг на друга и дать возможность людям посетить все, а не выбирать из предложенных вариантов. Вноси программу в свой календарь.

18 мая

Мукачевский исторический музей приглашает на День открытых дверей по случаю Международного дня музеев

11:00 — Открытый городской чемпионат по теннису (СОК ДЮСШ)

14:00-19:00 — Благотворительная экспозиция-продажа творческих работ юных художников из Центра детского и юношеского творчества: С любовью и заботой (пл. Кирилла и Мефодия)

20 мая

16:00 — Стартует выставка Родной город глазами художников во Дворце культуры и искусств

21 мая

15:00 — Краеведческое событие Мой город — моя гордость при участии почетных жителей Мукачево

15:00 — Литературное путешествие Мукачево… Старый и юный город в центральной библиотеке

16:00 — Юбилейный концерт Звучит восьмидесятая весна, посвященный 80-летию школы искусств им. С. Мартона

18:00 — Вечер поэзии и музыки под открытым небом (двор Дворца культуры)

22 мая

10:00 — Открытие молодежного пространства Ko_Laba (библиотека им. А. Духновича)

14:00 — Мастер-классы, фотозоны и научные шоу для молодежи (возле памятника Святому Мартину)

В течение дня — Арт-ярмарка Весенний аккорд — работы учеников художественной школы им. М. Мункачи

16:00 — Персональная выставка акварели Прогулка по городу художника Ивана Ивановчика (фойе драмтеатра)

18:00 — Благотворительная постановка Святой Мартын театральной студии Ліхтарик

18:00 —Концерт Звуки города с участием творческих коллективов (Дворец культуры)

22-30 мая

Выставка фотографий Улицами родного города — часть проекта Неизведанное Мукачево

23 мая

18:00 — Как важно быть Earnest от театрального проекта Театральная биржа (г. Киев)

19:00 — Благотворительный концерт духовной музыки в исполнении хора мальчиков и юношей (Греко-католический собор)

24 мая

11:00 — Велособытие Mykachevorice

24-25 мая

10:00 — Турнир по футболу среди детей и юношества (СОК ДЮСШ)

24–29 мая

ЭТНО-ДИА-СФЕРА — ХХІ театральный фестиваль национальных общин и этносов Карпатского Еврорегиона (драмтеатр)

25 мая

16:00 — Отчетный концерт детского творчества Детство в солнечных ладонях

19:00 — Выступление популярного украинского певца SHUMEI (Дворец культуры)

26 мая

17:00 — Сольный концерт Мирослава Экмана Спектры украинской фортепианной музыки

27 мая

14:00 — Праздник С любовью в сердце к родному городу (Центр внешкольного образования)

28 мая

15:00 — Концерт с участием детей из заведений дошкольного образования Таланты твои, Мукачево

29 мая

17:00 — Концерт сестер Тулюк С Украиной в сердце! (школа искусств им. С. Мартона)

30 мая

10:00 — Спортивный праздник Малые Олимпийские игры (СОК ДЮСШ)

31 мая

17:00 — Танцевальное выступление от Dance studio ART-LINE (Дворец культуры)

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