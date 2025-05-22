День міста Мукачево 2025: чому святкування триває тижні

Напевно, усі міста в Україні святкують свої дні народження. Святкування Дня міста може припадати на вихідні та тривати кілька днів. Але це не про Мукачево. Дні міста Мукачева святкують навіть кілька тижнів. Адже саме на такий період розтягнулася програма святкування у 2025 році.

Читай, коли День міста Мукачево 2025, які дати святкування та план заходів.

Святкування Днів міста Мукачева 2025: програма

Майже кожного дня, починаючи з 18 травня по 31 травня, проводитиметься святкування Днів міста Мукачева. Для цього підготовленні різні заходи та розважальна програма. Щодня щось новеньке і напрочуд цікаве.

Дні міста Мукачева тривають кілька тижнів не випадково — це свідоме рішення організаторів, яке має кілька практичних і культурних причин.

Насамперед Мукачево — місто з яскравою історією, мультикультурним корінням і високою концентрацією творчих колективів, шкіл мистецтв, гуртків, студій, аматорських театрів, хорових ансамблів тощо. Щоб надати змогу кожному проявити себе — фестивалі, концерти, виставки та театральні події розтягують у часі.

Також це робиться, щоб не накладати події одна на одну та дати можливість людям відвідати усі, а не обирати з-поміж запропонованих варіантів. Ось програма івентів до дня міста. Занотовуй і вписуй у свій календар.

18 травня

Мукачівський історичний музей запрошує на День відкритих дверей з нагоди Міжнародного дня музеїв

11:00 — Відкритий міський чемпіонат із тенісу (СОК ДЮСШ)

14:00–19:00 — Благодійна експозиція-продаж творчих робіт юних митців із Центру дитячої та юнацької творчості: “З любов’ю і турботою” (пл. Кирила і Мефодія)

20 травня

16:00 — Стартує виставка Рідне місто очима митців у Палаці культури і мистецтв

21 травня

15:00 — Краєзнавча подія Моє місто — моя гордість за участі почесних мешканців Мукачева

15:00 — Літературна подорож Мукачево… Старе і юне місто у центральній бібліотеці

16:00 — Ювілейний концерт Звучить вісімдесята весна, присвячений 80-річчю школи мистецтв ім. С. Мартона

18:00 — Вечір поезії та музики просто неба (двір Палацу культури)

22 травня

10:00 — Відкриття молодіжного простору Ko_Laba (бібліотека ім. О. Духновича)

14:00 — Майстер-класи, фотозони та наукові шоу для молоді (біля пам’ятника Святому Мартину)

Протягом дня — Арт-ярмарок Весняний акорд — роботи учнів художньої школи ім. М. Мункачі



16:00 — Персональна виставка акварелі Прогулянка містом художника Івана Івановчика (фоє драмтеатру)

18:00 — Благодійна постановка Святий Мартин театральної студії Ліхтарик

18:00 — Концерт Звуки міста за участі творчих колективів (Палац культури)

22-30 травня

Виставка світлин Вулицями рідного міста — частина проекту Незвідане Мукачево

23 травня

18:00 — Вистава Як важливо бути Earnest від театрального проєкту Театральна біржа (м. Київ)

19:00 — Благодійний концерт духовної музики у виконанні хору хлопчиків та юнаків (Греко-католицький собор)

24 травня

11:00 — Велоподія Mykachevorice

24-25 травня

10:00 — Турнір з футболу серед дітей і юнацтва (СОК ДЮСШ)

24-29 травня

ЕТНО-ДІА-СФЕРА — ХХІ театральний фестиваль національних громад і етносів Карпатського Єврорегіону (драмтеатр)

25 травня

16:00 — Звітний концерт дитячої творчості Дитинство в сонячних долонях

19:00 — Виступ популярного українського співака SHUMEI (Палац культури)

26 травня

17:00 — Сольний концерт Мирослава Екмана Спектри української фортепіанної музики

27 травня

14:00 — Свято З любов’ю в серці до рідного міста (Центр позашкільної освіти)

28 травня

15:00 — Концерт за участі дітей із закладів дошкільної освіти Таланти твої, Мукачево

29 травня

17:00 — Концерт сестер Тулюк З Україною в серці! (школа мистецтв ім. С. Мартона)

30 травня

10:00 — Спортивне свято Малі Олімпійські ігри (СОК ДЮСШ)

31 травня

17:00 — Танцювальний виступ від Dance studio ART-LINE (Палац культури)

Якщо ти хочеш подорожувати Заходом і побувати не лише в Мукачево, раніше ми розповідали, куди поїхати на Закарпатті.

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