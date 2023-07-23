Горное сокровище, окруженное лесами. Куда сходить в Ворохте — список мест, которые стоит посетить

Где-то на высоте 850 метров над уровнем моря, на реке Прут, в тишине природы расположился поселок Ворохта. Его со всех сторон окружили горы и леса, но это не мешает туристам каждый год находить в себе силы, чтобы посетить его.

Но когда все высоты уже удалось покорить, а из местных вин попробовали уже большинство, возникает вопрос, что посмотреть в Ворохте.

Поэтому Вікна для тебя сделали подборку с интересными местами поселка, которые точно стоит посетить, чтобы наполнить свой отдых новыми впечатлениями.

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Железнодорожный мост-виадук

Прежде всего следует объяснить, что виадук это не просто название, а понятие, которое касается транспортного сооружения — моста из камня, железобетона или металла через глубокий овраг или ущелье. И таких в Украине сохранилось шесть, два из которых — в Ворохте.

Чем это может быть интересно? По крайней мере фанаты Гарри Поттера будут просто в восторге, поскольку этот мост напоминает тот, которым ездил красный Хогвартс-Экспресс. Однако украинские сооружения являются одними из самых длинных в Европе, поскольку простираются на 100-130 метров.

И хотя они уже не используются около 20 лет, но все же картинку из любимого фильма можно увидеть: новый железнодорожный мост расположен рядом, поэтому со стороны может показаться, что поезд едет именно по старинной переправе.

Костел Успения Пресвятой Богородицы

Стиль неоготики окутал кирпичную часовню, которая была построена Василием Янюком и называлась Дом священников.

Творение основателя Ворохты было разрушено неоднократно, в частности в 1940 году в разгар пропаганды атеизма, но впоследствии святыню удалось восстановить уже при независимой Украине. Теперь в ней проводят службы римско-католической общины.

Церковь Рождества Богородицы

Еще одно место для посещения в Ворохте — это тоже церковь, но теперь Рождества Богородицы. Ее здание является хорошим примером гуцульской деревянной архитектуры, построенной без использования гвоздей.

Построили церковь еще в 17-18 веке в Яблоневке, но впоследствии решили перевезти и отстроить именно в Ворохте. Точная дата строительства сооружения неизвестна, а споры между историками продолжаются.

Но самое интересное здесь не отметки в календаре, а вид церкви, поскольку, несмотря на свой сравнительно небольшой размер, она производит впечатление величия. На входе с кладбища стоят два огромных камня, которыми еще древние славяне обозначали свои священные места. А вот внутри сохраняется интерьер 19 века, который был отреставрирован в 1979 году.

Ворохтянский трамплин

Странно, если бы в горах не были развиты зимние виды спорта. Поэтому в этом поселке можно найти трамплин для прыжков на лыжах. Правда, он уже не работает, а только исполняет роль напоминания о былой спортивной славе, ведь под влиянием времени начал портиться.

Поэтому можно прогуляться к нему, чтобы почувствовать все его величие, а затем посетить местный сувенирный рынок, где можно приобрести гостинцы из Карпат: мед, грибы, ягоды, вино и традиционные сыры.

Зиплайн — 720 метров счастья

Для тех, кто уже устал от размеренного отдыха и стремится к экстриму, в Ворохте продолжает работу зиплайн на 720 метров. И это один из первых и самых больших спусков в Карпатах.

Также следует знать, что уклон высот здесь 18 метров, а спуск разделен на два участка с промежуточной остановкой.

Озеро Несамовите

Еще одно место, которое стоит посетить, находится не совсем на территории поселка, но до него можно добраться машиной меньше часа. Конечно, речь идет об озере Несамовите, расположенном на высоте 1750 метров над уровнем моря.

Однако любители активного отдыха могут дойти до него и пешком, устроив небольшой поход.

Это место окутано немалым количеством легенд, в частности, предупреждающими не купаться в водоеме.

Однако ты всегда можешь еще попытаться поехать в Закарпатье и влюбиться в него. Читай о десяти местах, которые стоит посетить летом.

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