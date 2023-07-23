Гірський скарб, оточений лісами. Куди сходити у Ворохті — список місць, які варто відвідати

Десь на висоті 850 метрів над рівнем моря, на річці Прут, у тиші природи розташувалось селище Ворохта. Його з усіх боків оточили гори та ліси, але це не заважає туристам щороку знаходити у собі сили, щоб завітати в гості.

Та коли всі висоти вже вдалось підкорити, а з місцевих вин скуштували вже більшість, з’являється питання, що подивитися у Ворохті.

Тому Вікна для тебе зробили підбірку з найцікавішими місцями селища, які точно варто відвідати, аби наповнити свій відпочинок новими враженнями.

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Залізничний міст-віадук

Насамперед варто пояснити, що віадук це не просто назва, а поняття, яке стосується транспортної споруди — мосту з каменю, залізобетону або металу через глибокий яр або ущелину. І таких в Україні збереглось шість, два з яких — у Ворохті.

Чим це може бути цікаво? Принаймні фанати Гаррі Поттера будуть просто у захваті, оскільки цей міст нагадує той, яким їздив червоний Гоґвортс-Експрес. Однак українські споруди є одними з найдовших у Європі, оскільки простягаються на 100-130 метрів.

І хоч вони вже не використовуються близько 20 років, але все ж таки картинку з улюбленого фільму можна побачити: новий залізничний міст розташований поруч, тому зі сторони може здатись, що потяг їде саме старовинною переправою.

Костел Успіння Пресвятої Богородиці

Стиль неоготики оповив цегляну каплицю, яка була побудована Василем Янюком і мала назву Будинок священників.

Творіння засновника Ворохти було зруйноване неодноразово, зокрема у 1940 році в розпал пропаганди атеїзму, але згодом святиню вдалось відновити вже за незалежної України. Тепер у ньому проводять служби римо-католицької громади.

Церква Різдва Богородиці

Ще одне місце для відвідування у Ворохті — це теж церква, але тепер Різдва Богородиці. Її будівля є гарним прикладом гуцульської дерев’яної архітектури, яку побудували без використання цвяхів.

Побудували церкву ще у 17-18 столітті у Яблунівці, але згодом її вирішили перевезти та відбудувати саме у Ворохті. Точна дата зведення споруди невідома, а суперечки між історичками тривають.

Та найцікавіше тут не позначки у календарі, а вигляд церкви, оскільки попри свій порівняно невеличкий розмір, вона справляє враження величі. На вході зі цвинтаря стоять два величезні камені, якими ще давні слов’яни позначали свої священні місця. А ось всередині — зберігається інтер’єр 19 століття, який був відреставрований у 1979 році.

Ворохтянський трамплін

Дивно було б, якби у горах не були розвинені зимові види спорту. Тому у цьому селищі можна знайти трамплін для стрибків на лижах. Щоправда, він вже не працює, а лише виконує роль нагадування про колишню спортивну славу, адже під впливом часу почав псуватись.

Тож можна прогулятись до нього, щоб відчути всю його велич, а після завітати на місцевий сувенірний ринок, де можна придбати гостинці з Карпат: мед, гриби, ягоди, вино та традиційні сири.

Зіплайн — 720 метрів щастя

Для тих, хто вже втомився від розміреного відпочинку та прагне екстриму, у Ворохті продовжує роботу зіплайн на 720 метрів. І це один з перших та найбільших спусків у Карпатах.

Також варто знати, що ухил висот тут 18 метрів, а спуск розділений на дві ділянки з проміжною зупинкою.

Озеро Несамовите

Ще одне місце, яке варто відвідати, знаходиться не зовсім на території селища, але до нього можна дістатись машиною менші ніж за годину. Однак ті, хто любить активний відпочинок, можуть дійти до нього й пішки, влаштувавши невеличкий похід. Звісно, йдеться про озеро Несамовите, що розташоване на висоті 1750 метрів над рівнем моря.

Це місце оповите чималою кількістю легенд, зокрема тими, що застерігають не купатись у водоймі.

Однак ти завжди можеш ще спробувати відвідати Закарпаття та закохатись у нього. Читай про десять місць, які варто відвідати влітку.

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