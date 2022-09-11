Джипинг уничтожает дороги и природу? Что это такое и как ты можешь сохранить Карпаты

Любители гор съезжаются в Карпаты в поисках активного отдыха на природе: хайкинга, рафтинга, езды на багги и квадроциклах и т.д. Вот только немногие знают, что последнее негативно влияет на экологию местности.

В Украине зарегистрировали петицию по урегулированию так называемого джипинга на законодательном уровне. Читай, что это такое и чем вредит окружающей среде.

Чем опасен джипинг

Автор обращения к президенту Кристина Жук объясняет, что джипинг — это передвижение на транспорте повышенной проходимости: джипах, эндуро-мотоциклах, квадроциклах, баги и т.д.

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Джипинг в Карпатах и ​​заповедниках Украины вредит тамошней природе, флоре и фауне, подвергает опасности пеших туристов, способствует эрозии почв и в целом уничтожает местность, — отмечает Жук.

По ее словам, джипинг не лицензирован в Украине, то есть любой может им заниматься. Этим пользуются туристы из стран, где он запрещен. Так люди приезжают в Карпаты специально прокатиться на внедорожниках.

Как решить проблему

Автор предлагает решить эту проблему и сохранить природу Украины:

Урегулировать использование транспортных средств в Карпатах, в частности, ввести продажу и выдачу лицензий на джипинг. Выделить отдельные маршруты для этого вида деятельности. Необходимо маркировать дороги и территории, где въезд на внедорожниках без лицензии запрещен. Штрафовать джиперов, въезжающих на территорию заповедников без лицензии. При повторном нарушении — конфисковывать транспортные средства в пользу ВСУ, а также привлекать водителей к уголовной ответственности с безвозвратным отзывом лицензии на джипинг. Направлять полученные за лицензирование средства на усиление охраны заповедников с помощью рейнджеров, патрулирующих заповедные территории.

Пока наши защитники обороняют независимость Украины, мы обязаны сохранять ее природу, — напоследок написала автор обращения.

Петиция должна собрать необходимые 25 000 голосов, чтобы ее рассмотрел президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас она уже собрала 7 990 подписантов. Украинцы смогут проголосовать за нее еще 89 дней.

И действительно, война научила украинцев ценить то, что мы имеем. А у нас так много всего прекрасного и пока еще неизведанного! Узнай про 31 удивительное место Украины, которое стоит посетить.

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