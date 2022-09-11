Джипінг нищить дороги та природу? Що це таке та як ти можеш зберегти Карпати

Любителі гір з’їжджаються до Карпат у пошуках активного відпочинку на природі: хайкінгу, рафтингу, їзді на багі та квадроциклах тощо. От тільки не всі знають, що останнє негативно впливає на екологію місцевості.

В Україні зареєстрували петицію щодо врегулювання так званого джипінгу на законодавчому рівні. Читай, що це таке та чим шкодить довкіллю.

Чим небезпечний джипінг

Авторка звернення до президента Христина Жук пояснює, що джипінг — це пересування на транспорті підвищеної прохідності: джипах, ендуро-мотоциклах, квадроциклах, багі тощо.

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Джипінг у Карпатах та заповідниках України шкодить тамтешній природі, флорі та фауні, наражає на небезпеку піших туристів, сприяє ерозії ґрунтів та загалом нищить місцевість, — зазначає Жук.

За її словами, джипінг не ліцензований в Україні, тобто будь-хто може ним займатись. Цим користуються туристи з країн, де він заборонений. Так, люди приїжджають до Карпат спеціально покататись на позашляховиках.

Як розв’язати проблему

Авторка пропонує розв’язати цю проблему та зберегти природу України:

Врегулювати використання транспортних засобів в Карпатах, зокрема запровадити продаж та видачу ліцензій на джипінг. Виділити окремі маршрути для цього виду діяльності. Необхідно маркувати дороги та території, де в’їзд на позашляховиках без ліцензії заборонений. Штрафувати джиперів, які виїжджають на територію заповідників без ліцензії. При повторному порушенні — конфісковувати транспортні засоби на користь ЗСУ, а також притягувати водіїв до кримінальної відповідальності з безповоротним відкликанням ліцензії на джипінг. Спрямовувати отримані за ліцензування кошти на посилення охорони заповідників за допомогою рейнджерів, які патрулюватимуть заповідні території.

Поки наші захисники боронять незалежність України, ми зобов’язані зберігати її природу, — наостанок написала авторка звернення.

Петиція має зібрати необхідні 25 000 голосів для того, аби її розглянув президент України Володимир Зеленський. Нині вона вже має 7 990 підписантів. Українці зможуть проголосувати за неї ще впродовж 89 днів.

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