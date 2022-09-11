Джипінг нищить дороги та природу? Що це таке та як ти можеш зберегти Карпати

Любителі гір з’їжджаються до Карпат у пошуках активного відпочинку на природі: хайкінгу, рафтингу, їзді на багі та квадроциклах тощо. От тільки не всі знають, що останнє негативно впливає на екологію місцевості.
В Україні зареєстрували петицію щодо врегулювання так званого джипінгу на законодавчому рівні. Читай, що це таке та чим шкодить довкіллю.
Авторка звернення до президента Христина Жук пояснює, що джипінг — це пересування на транспорті підвищеної прохідності: джипах, ендуро-мотоциклах, квадроциклах, багі тощо.
Джипінг у Карпатах та заповідниках України шкодить тамтешній природі, флорі та фауні, наражає на небезпеку піших туристів, сприяє ерозії ґрунтів та загалом нищить місцевість, — зазначає Жук.
Джипінг у Карпатах та заповідниках України шкодить тамтешній природі, флорі та фауні, наражає на небезпеку піших туристів, сприяє ерозії ґрунтів та загалом нищить місцевість, — зазначає Жук.
За її словами, джипінг не ліцензований в Україні, тобто будь-хто може ним займатись. Цим користуються туристи з країн, де він заборонений. Так, люди приїжджають до Карпат спеціально покататись на позашляховиках.
Авторка пропонує розв’язати цю проблему та зберегти природу України:
Поки наші захисники боронять незалежність України, ми зобов’язані зберігати її природу, — наостанок написала авторка звернення.
Поки наші захисники боронять незалежність України, ми зобов’язані зберігати її природу, — наостанок написала авторка звернення.
Петиція має зібрати необхідні 25 000 голосів для того, аби її розглянув президент України Володимир Зеленський. Нині вона вже має 7 990 підписантів. Українці зможуть проголосувати за неї ще впродовж 89 днів.
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