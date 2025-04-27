Финал Кубка Украины по футболу 2025: кто будет играть и где смотреть

Финал Кубка Украины по футболу 2025 года пройдет в Житомире 14 мая. В финале встретятся Динамо Киев и Шахтер. Узнай больше, что известно о финале Кубка Украины по футболу.

Финал Кубка Украины по футболу 2025 года: место проведения

Точное время матча и официальный транслятор пока неизвестны. Время скажут, когда выберут транслятора. Поэтому сейчас известна только дата — 14 мая.

Состоится поединок на Центральном стадионе города Житомира. Сейчас стадион вмещает 5928 человек, но там проводят реконструкцию. Обустраивают еще одну трибуну, которая будет вмещать 2500 зрителей. Кроме этого, уже обновили покрытие.

Финальный матч между Шахтером и Динамо, кто будет иметь право на участие во втором этапе квалификации следующего розыгрыша Лиги Европы УЕФА.

Что известно о кубке Украины по футболу

Кубок Украины по футболу проводится с 1992 года. Это ежегодный турнир, в котором принимают участие команды из всех лиг — от Премьер-лиги до любительских клубов.

На этот момент больше всего побед в Кубке Украины у Динамо Киев — 13 титулов. У Шахтера — главного соперника — также есть 13 побед. Именно эти два клуба больше всего доминируют в турнире.

Прогноз на матч Динамо — Шахтер в Финале Кубка Украины

До финала Кубка Украины эти две команды встретятся еще 27 апреля в матче Украинской премьер-лиги. Потому после него будет возможность точнее оценить шансы команд. Но эксперт Олег Федорчук рассказал Sport.ua о своих мнениях по поводу предстоящего матча.

По его словам, в завершающем туре УПЛ киевское Динамо без особого труда одолело Оболонь, тогда как Шахтер на все старания потерпел болезненное поражение от Колоса. Это дает киевлянам определенное преимущество в эмоциональном состоянии перед глазным противостоянием. В то же время у “горняков” еще есть время, чтобы восстановить силы и подойти к львовской встрече в хорошей физической форме.

Он оценивает шансы оппонентов как равнозначные.

— Что касается еще одного Классического — в финале Кубка Украины, то он в центре внимания окажется ближе к середине мая, — сказал Федорчук.

Победитель может принимать участие в квалификации Лиги Европы УЕФА. Читай, когда пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги Чемпионов УЕФА.

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