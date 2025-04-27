Фінал Кубка України з футболу 2025: хто гратиме та де дивитися

Фінал Кубка України з футболу 2025 пройде в Житомирі 14 травня. У фіналі зустрінуться Динамо Київ та Шахтар. Дізнайся більше, що відомо про фінал Кубка України з футболу.

Фінал Кубка України з футболу 2025: місце проведення

Точний час матчу та офіційний транслятор поки невідомі. Час скажуть тоді, як оберуть транслятора. Тому зараз відома лише дата — 14 травня.

Відбудеться поєдинок на Центральному стадіоні міста Житомир. Зараз стадіон вміщає 5928 людей, але там проводять реконструкцію. Облаштовують ще одну трибуну, яка вміщуватиме 2500 глядачів. Крім цього, вже оновили покриття.

Фінальний матч між Шахтарем та Динамо хто матиме право на участь у другому етапі кваліфікації наступного розіграшу Ліги Європи УЄФА.

Що відомо про кубок України з футболу

Кубок України з футболу проводиться з 1992 року. Це щорічний турнір, у якому беруть участь команди з усіх ліг — від Прем’єр-ліги до аматорських клубів.

На цю мить найбільше перемог у Кубку України має Динамо Київ — 13 титулів. Шахтар — головний суперник — також має 13 перемог. Саме ці два клуби найбільше домінують у турнірі.

Прогноз на матч Динамо — Шахтар у Фіналі Кубка України

До фіналу Кубка України ці дві команди зустрінуться ще 27 квітня у матчі Української прем’єр-ліги. Тому після нього буде змога точніше оцінити шанси команд. Але експерт Олег Федорчук розповів Sport.ua про свої думки щодо майбутнього матчу.

За його словами, у завершальному турі УПЛ київське Динамо без особливих труднощів здолало Оболонь, тоді як Шахтар попри всі старання зазнав болючої поразки від Колоса. Це дає киянам певну перевагу в емоційному стані перед очним протистоянням. Водночас “гірники” ще мають час, щоб відновити сили та підійти до львівської зустрічі у хорошій фізичній формі.

Він оцінює шанси опонентів як рівнозначні.

— Що ж до ще одного Класичного — у фіналі Кубка України, то він в центрі уваги опиниться ближче до середини травня, — сказав Федорчук.

Переможець може брати участь у кваліфікації на Лігу Європи УЄФА. Читай, коли пройде жеребкування стикових матчів Ліги Чемпіонів УЄФА.

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