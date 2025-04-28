Время сирени! Где в Киеве любоваться цветущими аллеями

Киев как будто погружается в нежный аромат цветения сирени. Улицы и парки наполняются сладким запахом, который возвращает нас в теплые воспоминания детства.

Цветы сирени — будто мелкие фиолетовые огоньки, зажигающие сердце. Поэтому, если ты еще не успел (-а) увидеть это природное чудо собственными глазами, самое время отправляться на поиски весеннего вдохновения!

Когда и почему цветет сирень

Сирень традиционно расцветает в конце весны, обычно в мае, когда на улице уже тепло. Однако время цветения зависит от сорта и погодных условий. Некоторые разновидности могут порадовать своим благоуханием даже летом или осенью, если осень окажется аномально теплой.

В целом период цветения длится от двух до четырех недель, но при правильном уходе можно еще дольше любоваться этой красотой.

Сирень цветет раз в год и ее используют обычно как декоративное растение. Существует около 30 видов сирени и многие из них выращиваются именно в парках и садах.

Где уже можно полюбоваться сиренью

Первые цветы уже распустились в разных уголках столицы, сообщили в КГГА. Насладиться ароматом и красотой сирени можно в известных локациях: Ботаническом саду имени академика Александра Фомина и Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришка.

Кроме того, сиреневые аллеи украшают парки и скверы многих районов.

Голосеевский район: сквер возле Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, парк имени Максима Рыльского. Дарницкий район: парк Партизанской славы, сквер имени Александра Кошица. Деснянский район: парк Молодежный, парк имени Романа Шухевича. Днепровский район: парк Победа, парк Аврора, Гидропарк. Оболонский район: парк вокруг озера Иорданское, сквер на ул. Северной. Печерский район: Наводницкий парк. Подольский район: сквер имени Сергея Васильчука. Святошинский район: парк Гамбургский, сквер имени Василия Стуса. Соломенский район: парк Отрадный, Соломенский ландшафтный парк. Шевченковский район: Сырецкий парк, Пейзажная аллея, Бабий Яр.

В Департаменте защиты окружающей среды призывают отдыхающих быть осторожными во время воздушных тревог и заботиться о безопасности в зеленых зонах.

Ранее мы рассказывали о самых интересных локациях столицы, где цветет сакура.

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