Час бузку! Де у Києві милуватися квітучими алеями

Київ неначе поринає у ніжний аромат цвітіння бузку. Вулиці й парки наповнюються солодким запахом, що повертає нас у найтепліші спогади дитинства.

Квіти бузку — ніби дрібні фіолетові вогники, що запалюють серце. Тому якщо ти ще не встиг (-ла) побачити це природне диво на власні очі, саме час вирушати на пошуки весняного натхнення!

Коли і чому цвіте бузок

Бузок традиційно розквітає наприкінці весни, зазвичай у травні, коли на вулиці вже тепло. Однак час цвітіння залежить від сорту та погодних умов. Деякі різновиди можуть порадувати своїми пахощами навіть улітку або восени, якщо осінь виявиться аномально теплою.

Загалом період цвітіння триває від двох до чотирьох тижнів, але за правильного догляду можна ще довше милуватися цією красою.

Бузок квітне раз на рік, його використовують зазвичай як декоративну рослину. Існує близько 30 видів бузку та багато з них вирощуються саме в парках і садах.

Де вже можна помилуватися бузком

Перші квіти вже розпустилися у різних куточках столиці, повідомили у КМДА. Насолодитися ароматом і красою бузку можна у відомих локаціях: Ботанічному саду імені академіка Олександра Фоміна та Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка.

Окрім того, бузкові алеї прикрашають парки і сквери багатьох районів.

Голосіївський район : сквер біля Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, парк імені Максима Рильського. Дарницький район : парк Партизанської слави, сквер імені Олександра Кошиця. Деснянський район : парк Молодіжний, парк імені Романа Шухевича. Дніпровський район : парк Перемога, парк Аврора, Гідропарк. Оболонський район : парк навколо озера Йорданське, сквер на вул. Північній. Печерський район : Наводницький парк. Подільський район : сквер імені Сергія Васильчука. Святошинський район : парк Гамбурзький, сквер імені Василя Стуса. Солом’янський район : парк Відрадний, Солом’янський ландшафтний парк. Шевченківський район : Сирецький парк, Пейзажна алея, Бабин Яр.

У Департаменті захисту довкілля закликають відпочивальників бути обережними під час повітряних тривог і дбати про безпеку у зелених зонах.

Раніше ми розповідали про найцікавіші локації столиці, де квітне сакура.

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