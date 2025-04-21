Коли цвіте сакура в Ужгороді: не проґав слушної миті для подорожі

Цвітіння сакур в Ужгороді уже стало візитівкою міста. Багато українців їдуть туди, щоб зробити красиві фото та добре провести час, тому шукають, коли цвіте сакура в Ужгороді.

Читай у матеріалі, коли в Ужгороді зацвіте сакура у 2025 році, щоб вибрати найкращий час для подорожі.

Коли цвіте сакура в Ужгороді

Зазвичай, сакура в Ужгороді починає квітнути у перших числах квітня. Період цвітіння триває лише 7-10 днів, тому треба встигнути помилуватися красою. Та в цьому році потепління в Україні прийшло трохи пізніше, тому і сезон цвітіння змістився.

Якщо ти не встигаєш приїхати в Ужгород, то за кілька тижнів можеш побачити цвіт сакури в інших містах Закарпатської області.

В Ужгороді та в Мукачево сакури цвітуть найпершими, а за два-три тижні починають квітнути в Рахові, Хусті та в Міжгір’ї. Там холодніше, тому сакури розпускаються пізніше.

Станом на 21 квітня 2025 року, цвітіння сакур в Ужгороді у самому розпалі. Про це повідомляють користувачі у соціальних мережах та публікують відео.

Перші сакури в Ужгороді з’явились ще у чехословацький період з 1919 по 1939 року. Відтоді рослини дуже добре прижилися і розмножилися і стали однією з туристичних візитівок міста. Так сталося, бо місцевий клімат сприяє росту сакур, тому з’явилися цілі алеї цих дерев.

Але в цей період в Ужгороді також розпускаються й інші екзотичні дерева, наприклад яблуня Недзельського та мигдаль.

Ужгород приваблює не лише сакурами. Раніше ми розповідали, що подивитися в Ужгороді.

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