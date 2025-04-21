Коли цвіте сакура в Ужгороді: не проґав слушної миті для подорожі

Фото Unsplash Цвітіння сакур в Ужгороді уже стало візитівкою міста. Багато українців їдуть туди, щоб зробити красиві фото та добре провести час, тому шукають, коли цвіте сакура в Ужгороді. Читай у матеріалі, коли в Ужгороді зацвіте сакура у 2025 році, щоб вибрати найкращий час для подорожі. Коли цвіте сакура в Ужгороді Зазвичай, сакура в Ужгороді починає квітнути у перших числах квітня. Період цвітіння триває лише 7-10 днів, тому треба встигнути помилуватися красою. Та в цьому році потепління в Україні прийшло трохи пізніше, тому і сезон цвітіння змістився. Якщо ти не встигаєш приїхати в Ужгород, то за кілька тижнів можеш побачити цвіт сакури в інших містах Закарпатської області. В Ужгороді та в Мукачево сакури цвітуть найпершими, а за два-три тижні починають квітнути в Рахові, Хусті та в Міжгір’ї. Там холодніше, тому сакури розпускаються пізніше. Станом на 21 квітня 2025 року, цвітіння сакур в Ужгороді у самому розпалі. Про це повідомляють користувачі у соціальних мережах та публікують відео. @sazhnevaphotographer Цвітіння сакур у самому розпалі #сакури #ужгород #цвітіння #сакуриужгород ♬ original sound – hendriksvibes @matla_flowers Цвітіння сакур в Ужгороді 🌸#matlaflowers #сакура #рослини ♬ Flowers in the Garden – Benny Syaikhul @mshurupova 🌸✨ #ужгород #сакуриужгород #сакури ♬ оригінальний звук – 𝐎𝐋𝐄𝐊𝐒𝐀 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂 Читати на тему З Ужгорода — хоч до Парижа! Будівництво євроколії в Україні: коли поїде перший потяг До яких міст України прокладуть залізничне сполучення з Європою. Перші сакури в Ужгороді з’явились ще у чехословацький період з 1919 по 1939 року. Відтоді рослини дуже добре прижилися і розмножилися і стали однією з туристичних візитівок міста. Так сталося, бо місцевий клімат сприяє росту сакур, тому з’явилися цілі алеї цих дерев. Але в цей період в Ужгороді також розпускаються й інші екзотичні дерева, наприклад яблуня Недзельського та мигдаль. Ужгород приваблює не лише сакурами. Раніше ми розповідали, що подивитися в Ужгороді.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Подорожі, Ужгород Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter