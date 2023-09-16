Язык звучал иначе! Как украинцы говорили до русификации правописания: интересные слова

Язык — это не постоянная переменная, которая переживает обновление, нововведение и улучшение. Однако украинский язык переживал не только развитие, но и искоренение, издевательство и полный запрет. Во времена СССР привычное украинцам правописание русифицировали. Сейчас эти события считаются лингвоцидом.

Даже сейчас в разговоре украинцев бывают русифицированные выражения и слова, например — высокая влажность, бродит вино.

Несколько интересных украинских слов, которыми следует заменять российские варианты, привели в материале Лига.Life. Мы тоже делимся с тобой самым интересным.

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Украинское правописание до 1930-х годов

Первые официальные правила украинского правописания появились ещё в 1918-1921 годах — во времена УНР. С приходом советов на украинскую землю началась украинизация, которая, однако, продлилась только с 1923 по 1930 годы. Впоследствии украинские слова стали искоренять.

Встретить украинское правописание того времени можно в произведениях наших писателей. Однако россияне не просто изменили украинские слова: они заменили их созвучными российскими. Более того, совсем исчезли уникальные украинские слова, почти на 60 лет мы забыли о букве Ґ.

Из употребления исчезают феминитивы, и появляется все больше слов на обозначение разноклассовости и определение профессий: колхозник, летчик.

Как говорили украинцы до русификации правописания и какими словами мы пользуемся сейчас?

Уникальные украинские слова и современные соответствия

риска — тире (—);

гуртовий — оптовий;

закутень — глухе місце;

горішній — верхній;

долішній — нижній;

шумить — бродить;

хідник — тротуар;

південник — меридіан;

підсоння — клімат;

рамено — рукав;

сочка — лінза;

спиж — бронза;

суходіл — континент;

тепломір — термометр;

мутра — гайка;

первень — елемент;

виїмок — виняток;

заграва — сяйво.

Раньше мы уже рассказывали тебе, как именно советские власти меняли украинские слова. Узнать об этом и других словах, которые мы здесь не упомянули, можешь в другом материале.

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