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Язык звучал иначе! Как украинцы говорили до русификации правописания: интересные слова

Виктория Мельник, редактор сайта 16 сентября 2023, 10:00
украинские слова
Фото: Unsplash

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