Мова звучала інакше! Як українці говорили до русифікації правопису: цікаві слова

Мова — це нестала змінна, яка переживає оновлення, нововведення та покращення. Однак українська мова переживала не лише розвиток, а й викорінення, знущання та повну заборону. За часів СРСР звичний українцям правопис русифікували. Зараз ці події вважають лінгвоцидом.
Навіть зараз у розмові українців вигулькують зросійщені вирази та слова, наприклад — висока вологість, вино бродить.
Кілька цікавих українських слів та словосполучень, якими варто заміняти зросійщені варіанти, навели у матеріалі Ліга.Life. Ми також ділимося з тобою найцікавішим.
Перші офіційні правила українського правопису з’явилися ще у 1918-1921 роках — за часів УНР. З приходом совєтів на українську землю розпочалася так звана українізація, яка, втім, протривала лише з 1923 по 1930 роки. Згодом українські слова стали викорінювати.
Зустріти український правопис тих часів можна у творах наших письменників. Однак росіяни не просто змінили українські слова: вони замінили їх на співзвучні до російських. Ба більше, зовсім зникли унікальні українські слова, на майже 60 років ми забули про букву Ґ.
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З ужитку зникають фемінітиви, та з’являється все більше слів на позначення різнокласовості люду та означення професій: колгоспник, льотчик, ланкова.
То як говорили українці до русифікації правопису та якими словами ми послуговуємося зараз?
Раніше ми вже розповідали тобі, як саме радянська влада змінювала українські слова. Прочитати про це та інші слова, які ми тут не згадали, можеш в іншому матеріалі.
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