Мова звучала інакше! Як українці говорили до русифікації правопису: цікаві слова

Мова — це нестала змінна, яка переживає оновлення, нововведення та покращення. Однак українська мова переживала не лише розвиток, а й викорінення, знущання та повну заборону. За часів СРСР звичний українцям правопис русифікували. Зараз ці події вважають лінгвоцидом.

Навіть зараз у розмові українців вигулькують зросійщені вирази та слова, наприклад — висока вологість, вино бродить.

Кілька цікавих українських слів та словосполучень, якими варто заміняти зросійщені варіанти, навели у матеріалі Ліга.Life. Ми також ділимося з тобою найцікавішим.

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Український правопис до 1930-х років

Перші офіційні правила українського правопису з’явилися ще у 1918-1921 роках — за часів УНР. З приходом совєтів на українську землю розпочалася так звана українізація, яка, втім, протривала лише з 1923 по 1930 роки. Згодом українські слова стали викорінювати.

Зустріти український правопис тих часів можна у творах наших письменників. Однак росіяни не просто змінили українські слова: вони замінили їх на співзвучні до російських. Ба більше, зовсім зникли унікальні українські слова, на майже 60 років ми забули про букву Ґ.

З ужитку зникають фемінітиви, та з’являється все більше слів на позначення різнокласовості люду та означення професій: колгоспник, льотчик, ланкова.

То як говорили українці до русифікації правопису та якими словами ми послуговуємося зараз?

Унікальні українські слова та сучасні відповідники

риска — тире (—);

гуртовий — оптовий;

закутень — глухе місце;

горішній — верхній;

долішній — нижній;

шумить — бродить;

хідник — тротуар;

південник — меридіан;

підсоння — клімат;

рамено — рукав;

сочка — лінза;

спиж — бронза;

суходіл — континент;

тепломір — термометр;

мутра — гайка;

первень — елемент;

виїмок — виняток;

заграва — сяйво.

Раніше ми вже розповідали тобі, як саме радянська влада змінювала українські слова. Прочитати про це та інші слова, які ми тут не згадали, можеш в іншому матеріалі.

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