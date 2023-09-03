Подорожі та натхнення

Не висміювання, а рівність у деталях. Що таке фемінітиви та чи характерні вони нам: 20 слів до твого словника

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Вересня 2023, 10:00
Фемінітиви
Фото: Pexels

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