Плекай рідну мову та шубовснися у її глибини! 20 слів, що збагатять твою бесіду

Українська мова — незліченно багато та глибока, пропонує безліч слів на опис однієї ситуації та має широкий спектр емоційно забарвлених конструкцій. Щоб краще володіти мовою, варто вивчати нові слова, навіть якщо вони рідко вживаються та є цілком літературними.

На щастя, українці все активніше цікавляться вивченням державної мови. Тому ми продовжуємо знайомити тебе з глибинами української.

Цікаві українські слова з поясненням

Анітелень

Анітелень означає не видавати ні звуку. Воно красиве, але має поширене значення, тож точно знадобиться у звичайній розмові.

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Цмулити

Коли влітку, у спекотний день, хочеться довго ласувати холодним лимонадом, то спробуй його цмулити. Тобто, пити повільно, з насолодою.

Виднокрай

У романтичний момент краще запропонувати коханій людині поглянути на виднокрай, а не на горизонт. До того ж горизонтом можна назвати навіть розміщення у просторі, на відміну від однозначного виднокраю.

Уторопати

Це те саме, що зрозуміти чи осягнути розумом.

Шибайголова

Так можна описати сміливу людину, що не думає про наслідки, а робить щось в моменті, без роздумів. Іншими словами — відчайдух.

Серпанок

Не рідко серпанком називають не густий туман. Насправді серпанком можна назвати легку прозору тканину, з якої виготовляють одяг чи головні убори. А уже в переносному значенні серпанком називають те, що заважає дивитися ясно.

Уповні

Уповні може бути місяць, а також цим словом можна замінити російське “в разгаре”. Себто, в липні літо вже уповні.

Шумувати

Багато виноробів звикли казати, що їхнє вино бродить. Але питомо українською краще казати, що вино — шумує. Але не плутай це зі словом шумить — себто видає гучні звуки.

Вояччина

На жаль, саме зараз це слово дуже актуальне в нашій реальності. Позаяк, редакторка часто чула у вжитку українців зросійщений варіант цього слова — “воєнщина”. Але ні, у зневажливій формі командування чи склад російської армії краще називати вояччиною.

Наприклад: Російська вояччина чинила звірства в українських містах.

Метелики в голові; шпаки в голові

Якщо хтось із твоїх знайомих несерйозно ставиться до життєвих ситуацій чи завдань, то краще за кальку вітер в голові вживати саме ці варіанти — метелики або шпаки в голові.

А якщо така неуважність не є систематичною, а ситуативною, можна сказати, що людина ловить ґав.

Завіятися

Загубитися — синонім цього слова.

Доброхіть

Це слово означає робити щось з власної волі, виявляти ініціативу.

Дриґотіти

Коли від холоду цокотять зуби, то ти починаєш дриґотіти.

Жданики поїсти

Часто чув/(-ла) російське “кормить завтраками”, але не знав/(-ла), як сказати це українською? Лови цікавий вислів жданики поїсти, або поїсти ждаників.

Він якнайкраще описує стан, коли ти довго чекаєш на виконання обіцянки, яка все ніяк не втілиться в реальність.

Витребеньки

Синонімом також є примхи — тобто те, що ти бажаєш без особливої на те потреби.

Бережина

Це означає берег річки.

Ґорґоші

Це слово не часто вживають, однак воно означає плечі. Також можна побачити варіант “на ґорґорші”, що означає вилізти на плечі.

Блават

Це питомо українське слово, що означає назву квітів волошок. Відповідно до цього, існує також й блаватний — голубий — колір.

Плекати

Плекати мову, плекати кохання, плекати долю — любити та оберігати.

Шубовстати

Шубовстати — це стрімголов кидатися у воду, якщо говоримо про пряме значення слова. У переносному це може означати з головою занурюватися у вир подій.

Ще 20 цікавих українських слів з поясненням ми перелічили в нашому іншому матеріалі.

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