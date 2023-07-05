Развивай родной язык и окунись в его глубины! 20 слов, которые обогатят твою речь

Украинский язык — безмерно глубокий и величественный, предлагает множество слов для описания одной ситуации и имеет широкий спектр эмоционально окрашенных конструкций. Чтобы лучше владеть языком, следует изучать новые слова, даже если они редко употребляются и преимущественно литературные.
К счастью, украинцы все активнее интересуются изучением государственного языка. Поэтому мы продолжаем знакомить тебя с глубинами украинского.
“Анітелень” означает не издавать ни звука. Это красивое слово имеет распространенное значение, поэтому точно пригодится в обычном разговоре.
Если летом в жаркий день хочется долго наслаждаться холодным лимонадом, то попробуй его “цмулити”. То есть, пить медленно, с удовольствием.
В романтичный момент лучше предложить любимому человеку взглянуть на “виднокрай”, а не на горизонт. К тому же горизонтом можно выделить даже размещение в пространстве, в отличие от однозначного “виднокрая”.
Это то же, что понять или постичь разумом.
Так можно описать смелого человека, не думающего о последствиях, а делающего что-то в моменте, без раздумий. Другими словами — “відчайдух“.
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Нередко “серпанком” называют негустой туман. На самом деле “серпанком” можно назвать легкую прозрачную ткань, из которой изготавливают одежду или головные уборы. А уже в переносном смысле “серпанком” называют то, что мешает смотреть ясно.
“Уповні” может быть луна, а также этим словом можно заменить российское “в разгаре”. То есть, в июле лето уже “уповні”.
Многие виноделы привыкли говорить, что их вино бродит. Но на украинском лучше говорить, что вино “шумує”. Но не путай со словом “шумить” — то есть издает громкие звуки.
К сожалению, именно сейчас это слово очень актуально в нашей реальности. Часто редактор слышала в употреблении украинцев российский вариант этого слова — военщина. Но нет, в пренебрежительной форме командования или же состав российской армии лучше называть “вояччиною”.
Например: Российская “вояччина” совершала зверства в украинских городах.
Если кто-то из твоих знакомых несерьезно относится к жизненным ситуациям или задачам, то лучше вместо кальки ветер в голове употреблять именно эти варианты — “метелики в голові; шпаки в голові”.
А если такая невнимательность не систематическая, а ситуативная, можно сказать, что человек ловить ґав.
Потеряться — синоним этого слова.
Это слово означает делать что-то по своей воле, проявлять инициативу.
Когда от холода стучат зубы, ты начинаешь “дриґотіти”.
Часто слышал/(-ла) российское “кормить завтраками”, но не знал/(-ла), как сказать это на украинском? Ловы интересное слово “жданики поїсти“, или “поїсти ждаників“.
Оно лучше описывает состояние, когда ты долго ждешь выполнения обещания, которое все никак не воплотится в реальность.
Синонимом также является слово капризы — то есть то, что ты желаешь без особой на то нужды.
Что значит берег реки.
Это слово нечасто употребляют, однако оно означает плечи. Также можно увидеть вариант “на ґорґоші“, что значит вылезти на плечи.
Это удельно украинское слово, означающее название цветов васильков. Существует также “блаватий” — голубой — цвет.
“Плекати” язык, “плекати” любовь, “плекати” судьбу — любить и оберегать.
“Шубовстати” — это стремглав бросаться в воду, если говорим о прямом значении слова. В переносном это может означать с головой погружаться в водоворот событий.
Ещё 20 интересных украинских слов с объяснением мы перечислили в нашем другом материале.
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