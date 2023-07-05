Развивай родной язык и окунись в его глубины! 20 слов, которые обогатят твою речь

Украинский язык — безмерно глубокий и величественный, предлагает множество слов для описания одной ситуации и имеет широкий спектр эмоционально окрашенных конструкций. Чтобы лучше владеть языком, следует изучать новые слова, даже если они редко употребляются и преимущественно литературные.

К счастью, украинцы все активнее интересуются изучением государственного языка. Поэтому мы продолжаем знакомить тебя с глубинами украинского.

Интересные украинские слова с объяснением

Анітелень

“Анітелень” означает не издавать ни звука. Это красивое слово имеет распространенное значение, поэтому точно пригодится в обычном разговоре.

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Цмулити

Если летом в жаркий день хочется долго наслаждаться холодным лимонадом, то попробуй его “цмулити”. То есть, пить медленно, с удовольствием.

Виднокрай

В романтичный момент лучше предложить любимому человеку взглянуть на “виднокрай”, а не на горизонт. К тому же горизонтом можно выделить даже размещение в пространстве, в отличие от однозначного “виднокрая”.

Уторопати

Это то же, что понять или постичь разумом.

Шибайголова

Так можно описать смелого человека, не думающего о последствиях, а делающего что-то в моменте, без раздумий. Другими словами — “відчайдух“.

Серпанок

Нередко “серпанком” называют негустой туман. На самом деле “серпанком” можно назвать легкую прозрачную ткань, из которой изготавливают одежду или головные уборы. А уже в переносном смысле “серпанком” называют то, что мешает смотреть ясно.

Уповні

“Уповні” может быть луна, а также этим словом можно заменить российское “в разгаре”. То есть, в июле лето уже “уповні”.

Шумувати

Многие виноделы привыкли говорить, что их вино бродит. Но на украинском лучше говорить, что вино “шумує”. Но не путай со словом “шумить” — то есть издает громкие звуки.

Вояччина

К сожалению, именно сейчас это слово очень актуально в нашей реальности. Часто редактор слышала в употреблении украинцев российский вариант этого слова — военщина. Но нет, в пренебрежительной форме командования или же состав российской армии лучше называть “вояччиною”.

Например: Российская “вояччина” совершала зверства в украинских городах.

Метелики в голові; шпаки в голові

Если кто-то из твоих знакомых несерьезно относится к жизненным ситуациям или задачам, то лучше вместо кальки ветер в голове употреблять именно эти варианты — “метелики в голові; шпаки в голові”.

А если такая невнимательность не систематическая, а ситуативная, можно сказать, что человек ловить ґав.

Завіятися

Потеряться — синоним этого слова.

Доброхіть

Это слово означает делать что-то по своей воле, проявлять инициативу.

Дриґотіти

Когда от холода стучат зубы, ты начинаешь “дриґотіти”.

Жданики поїсти

Часто слышал/(-ла) российское “кормить завтраками”, но не знал/(-ла), как сказать это на украинском? Ловы интересное слово “жданики поїсти“, или “поїсти ждаників“.

Оно лучше описывает состояние, когда ты долго ждешь выполнения обещания, которое все никак не воплотится в реальность.

Витребеньки

Синонимом также является слово капризы — то есть то, что ты желаешь без особой на то нужды.

Бережина

Что значит берег реки.

Ґорґоші

Это слово нечасто употребляют, однако оно означает плечи. Также можно увидеть вариант “на ґорґоші“, что значит вылезти на плечи.

Блават

Это удельно украинское слово, означающее название цветов васильков. Существует также “блаватий” — голубой — цвет.

Плекати

“Плекати” язык, “плекати” любовь, “плекати” судьбу — любить и оберегать.

Шубовстати

“Шубовстати” — это стремглав бросаться в воду, если говорим о прямом значении слова. В переносном это может означать с головой погружаться в водоворот событий.

Ещё 20 интересных украинских слов с объяснением мы перечислили в нашем другом материале.

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