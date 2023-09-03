Не высмеивание, а равенство в деталях. Что такое феминитивы и характерны ли они нам: 20 слов к твоему словарю

В украинском обществе все активнее поднимаются вопросы гендерного равенства, отношения к женщинам и их стереотипизации. Гендерное равенство достигается тогда, когда даже в “мелочах” мы прослеживаем уважение и признание каждого человека личностью.
На новую волну освещения проблематики оказал влияние и фильм Барби, наглядно показавший жизнь женщин в патриархальном мире.
Вдобавок к этому актуальность придает и другая, уже сугубо украинская тема — восстановление собственной идентичности и поиск всего украинского.
Подробно, что такое феминитивы, типичны ли они для украинского языка и почему возникает такой негатив вокруг этой темы, разбираем дальше. А бонусом приведем в пример 20 феминитивов для твоего словарного запаса и объясним несколько правил их создания.
Феминитивы — это группа слов женского рода, которые являются альтернативными или парными к соответствующим маскулинитивам — словам мужского рода. Образуются феминитивы посредством добавления суффиксов к маскулинитивам.
В широкое использование современности феминитивы вошли относительно недавно — в 2019 году, когда в действие ввели новое украинское правописание. В то же время украинцы до сих пор активно обсуждают эту тему.
Такие слова, как “членкиня”, “психологиня”, “послиня” и другие стали причиной раздора между украинцами. Кто-то начинает упражняться в юморе, подставляя другие созвучные слова в строку к феминитивам. Кто-то их просто игнорирует или не понимает.
К счастью, большая часть украинцев таки поддерживают введение и использование феминитив, ведь равенство проявляется и в таких деталях, когда женщин признают как личностей.
К счастью, большая часть украинцев таки поддерживают введение и использование феминитив, ведь равенство проявляется и в таких деталях, когда женщин признают как личностей.
В то же время во времена СССР для обращения использовался безликий, бесполый “товарищ”. Кстати, интересное наблюдение: у россиян до сих пор сохранилось обращение без феминитивов, а многие слова женского рода употребляются скорее в пренебрежительной форме.
Языковед и переводчик Алина Акуленко ранее рассказывала, что украинцы часто обращаются к тезису, будто феминитивы не типичны для украинского языка.
— Вопрос историчности возник из-за того, что в предыдущем правописании образование феминитивов не упоминалось, — объясняет она.
Впрочем, определение существительных женским родом имеет в украинском языке постоянную традицию, и не только с помощью суффиксов.
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— Некоторые из этих способов, как суффикс -их- в слове Кайдашиха, сейчас не используются так, как это было в прошлом. Но те, кто говорит, что использование феминитивов имеет в украинском языке долгую историю, правы.
К тому же, в украинском языке есть ряд существительных, которые называются существительными общего и двойного рода. Это существительные первой отмены. Судья может быть как он, так и она. Голова — он и она.
К тому же, в украинском языке есть ряд существительных, которые называются существительными общего и двойного рода. Это существительные первой отмены. Судья может быть как он, так и она. Голова — он и она.
Так сложилось, что в потребность указывать на пол личности в языке прижилась, и исторически такая традиция всегда существовала.
А вот появление дискуссий и насмешек вокруг феминитивов Алина Акуленко трактует очень просто: правописание до конца не объясняет правила образования феминитивов, не дает альтернатив кроме суффиксального образования, а ещё — нашему языковому аппарату трудно не споткнуться о слово типа “членкиня“, где нужно подряд произнести два согласных звука.
В то же время языковед убеждает, что кроме прописывания таких деталей, украинцы также могут пользоваться конструкцией “пані посол”, то есть подчеркивать род можно с помощью грамматического определения рода, когда род существительного мы определяем с помощью слов, с которыми он сочетается в предложении.
Ты уже знаешь об образовании простых феминитивов. Мы хотим привести тебе 20 слов, которые при образовании от маскулинитивов могут вызвать трудности.
Раньше мы также делились с тобой подборкой удельных украинских слов, которые тебе точно следует добавить в свой словарь!
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