Не высмеивание, а равенство в деталях. Что такое феминитивы и характерны ли они нам: 20 слов к твоему словарю

В украинском обществе все активнее поднимаются вопросы гендерного равенства, отношения к женщинам и их стереотипизации. Гендерное равенство достигается тогда, когда даже в “мелочах” мы прослеживаем уважение и признание каждого человека личностью.

На новую волну освещения проблематики оказал влияние и фильм Барби, наглядно показавший жизнь женщин в патриархальном мире.

Вдобавок к этому актуальность придает и другая, уже сугубо украинская тема — восстановление собственной идентичности и поиск всего украинского.

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Подробно, что такое феминитивы, типичны ли они для украинского языка и почему возникает такой негатив вокруг этой темы, разбираем дальше. А бонусом приведем в пример 20 феминитивов для твоего словарного запаса и объясним несколько правил их создания.

Феминитивы: что это такое и типичны ли они для украинского языка

Феминитивы — это группа слов женского рода, которые являются альтернативными или парными к соответствующим маскулинитивам — словам мужского рода. Образуются феминитивы посредством добавления суффиксов к маскулинитивам.

В широкое использование современности феминитивы вошли относительно недавно — в 2019 году, когда в действие ввели новое украинское правописание. В то же время украинцы до сих пор активно обсуждают эту тему.

Такие слова, как “членкиня”, “психологиня”, “послиня” и другие стали причиной раздора между украинцами. Кто-то начинает упражняться в юморе, подставляя другие созвучные слова в строку к феминитивам. Кто-то их просто игнорирует или не понимает.

К счастью, большая часть украинцев таки поддерживают введение и использование феминитив, ведь равенство проявляется и в таких деталях, когда женщин признают как личностей.

В то же время во времена СССР для обращения использовался безликий, бесполый “товарищ”. Кстати, интересное наблюдение: у россиян до сих пор сохранилось обращение без феминитивов, а многие слова женского рода употребляются скорее в пренебрежительной форме.

Языковед и переводчик Алина Акуленко ранее рассказывала, что украинцы часто обращаются к тезису, будто феминитивы не типичны для украинского языка.

— Вопрос историчности возник из-за того, что в предыдущем правописании образование феминитивов не упоминалось, — объясняет она.

Впрочем, определение существительных женским родом имеет в украинском языке постоянную традицию, и не только с помощью суффиксов.

— Некоторые из этих способов, как суффикс -их- в слове Кайдашиха, сейчас не используются так, как это было в прошлом. Но те, кто говорит, что использование феминитивов имеет в украинском языке долгую историю, правы.

К тому же, в украинском языке есть ряд существительных, которые называются существительными общего и двойного рода. Это существительные первой отмены. Судья может быть как он, так и она. Голова — он и она.

Так сложилось, что в потребность указывать на пол личности в языке прижилась, и исторически такая традиция всегда существовала.

А вот появление дискуссий и насмешек вокруг феминитивов Алина Акуленко трактует очень просто: правописание до конца не объясняет правила образования феминитивов, не дает альтернатив кроме суффиксального образования, а ещё — нашему языковому аппарату трудно не споткнуться о слово типа “членкиня“, где нужно подряд произнести два согласных звука.

В то же время языковед убеждает, что кроме прописывания таких деталей, украинцы также могут пользоваться конструкцией “пані посол”, то есть подчеркивать род можно с помощью грамматического определения рода, когда род существительного мы определяем с помощью слов, с которыми он сочетается в предложении.

20 феминитив в украинском языке

Ты уже знаешь об образовании простых феминитивов. Мы хотим привести тебе 20 слов, которые при образовании от маскулинитивов могут вызвать трудности.

Плавчиня — плавець (плавец). Податківиця — податківець (налоговик). Спікерка — спікер (спикер). Критикиня — критик (критик). Творчиня — творець (творец). Фотографиня — фотограф (фотограф). Мисткиня — митець (художник). Генетикиня — генетик (генетик). Виборниця — виборець (избиратель). Акторка/актриса — актор (актёр). Ветеринарка — ветеринар (ветеринар). Виконавиця — виконавець (исполнитель). Друкарка — друкар (печатник). Міністерка — міністр (министр). Свідчиця — свідок (свидетель). Адвокатеса/адвокатка — адвокат (адвокат). Політикиня — політик (политик). Деканка — декан (декан). Видавчиня — видавець (издатель). Пілотеса — пілот (пилот).

Раньше мы также делились с тобой подборкой удельных украинских слов, которые тебе точно следует добавить в свой словарь!

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