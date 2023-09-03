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Не высмеивание, а равенство в деталях. Что такое феминитивы и характерны ли они нам: 20 слов к твоему словарю

Виктория Мельник, редактор сайта 03 сентября 2023, 10:00
Феминитивы
Фото: Pexels

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