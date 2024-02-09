Как получить гражданство Румынии: основания для оформления и необходимые документы

Популярным вариантом для переезда в Европейский Союз для наших земляков сейчас является Румыния — близкая соседка Украины, которая радостно принимает наших беженцев. Если задумываешься о переезде в эту страну, читай, как получить гражданство Румынии и что для этого нужно.

Как получить гражданство Румынии по упрощенной процедуре

Украинцы могут получить гражданство Румынии по упрощенной процедуре, а именно по программе репатриации — восстановлению утраченного гражданства.

Если твои близкие родственники проживали на территории Румынии с 1918 по 1940 год, определенное время находились на исторических землях Румынского государства — Бессарабии и Северной Буковине, которые входили в состав Румынии вплоть до 1940 года, и это можно подтвердить через сохраненные документы или архивы, то имеешь право на румынское гражданство.

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Также можешь получить румынский паспорт, если раньше уже был его владельцем, но по определенным причинам он был потерян, например, из-за отказа гражданства. Этнические румыны из Украины тоже могут беспрепятственно получить гражданство.

Репатриация предоставляет ряд преимуществ, ведь тебе не нужно проживать на территории Румынии пять лет и больше, сдавать экзамен на владение румынским языком или делать другие процедуры. По такому сценарию ты получишь гражданство очень быстро и без лишних хлопот.

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Получение гражданства Румынии для украинцев

Натурализация — это процесс, как украинцу получить румынское гражданство, если у него нет корней или родства с гражданами этого государства.

Натурализация — процедура оформления вида на постоянное проживание, а затем приобретение гражданства. Этот способ продолжителен и требует от кандидата постоянно проживать в Румынии на протяжении минимум пяти лет. Кроме этого, нужно сдать экзамен на знание румынского. Обязательно наличие рабочего места или недвижимости, а также отсутствие судимостей.

Бракосочетание с гражданином Румынии также дает право на получение гражданства. Дети, рожденные в Румынии, приобретают гражданство автоматически.

Документы для получения гражданства Румынии

Отметим, что все документы должны быть переведены на румынский язык и быть нотариально заверенными. Учитывай это и заранее позаботься о подготовке бумаг в бюро переводов.

Вот необходимые документы для начала процедуры оформления гражданства:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Доказательства родства или связи с Румынией (например, свидетельства о рождении, браке, смерти, гражданстве, архивных документах, подтверждающих гражданство родственников до пятого колена и т.п.). Документы, предоставляющие право на упрощенную процедуру (например, свидетельства о рождении, браке, гражданстве и т.п.). Доказательства финансовой способности (справки о доходе, документы о собственности и т.д.). Документы, связанные с образованием, опытом работы, профессиональными квалификациями и т.п. (по требованию).

Для подачи документов следует обратиться в румынское консульство в Украине и записаться на прием. С 2023 года это можно сделать онлайн.

Сколько времени занимает получение румынского паспорта

В разных случаях процесс оформления гражданства может занять от нескольких месяцев до года и больше. Если заявитель является потомком этнических румын, процедура может длиться более трех месяцев, поскольку возможно проведение генеалогических исследований.

Если проблем нет, то получить паспорт можно раньше. В случаях кандидатов без корней нужно ждать от 12 до 18 месяцев.

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