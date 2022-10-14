Как получить гражданство Канады: правила оформления паспорта в одной из самых больших стран мира

Канада — родина хоккея и кленового сиропа. Правительство этой страны заинтересовано в иммигрантах, поскольку Канада — вторая по величине страна в мире и там много малонаселенных регионов.

Именно поэтому ее считают одной из самых лучших стран для переезда. Но на самом деле стать гражданином не так просто.

Как получить гражданство Канады? Основные требования, как получить гражданство Канады жителю Украины и сколько времени может занять процесс, смотри в материале.

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Как получить гражданство Канады и какие преимущества оно дает

Кроме того, что в Канаде очень развита экономика, она дает множество прав своим гражданам.

Благодаря гражданству Канады ты сможешь свободно посещать более 180 стран мира.

Можешь принимать участие в голосованиях и занимать госдолжности.

Есть доступ к медицинскому обслуживанию.

Можешь учиться в лучших университетах страны, которые входят в 30 лучших вузов во всем мире.

Сможешь пользоваться социальными гарантиями, страхованием и выплатами.

Как получить гражданство Канады

Существует несколько способов для того, чтобы стать жителем Канады:

гражданство Канады по репатриации;

гражданство по натурализации;

через инвестирование;

по праву почвы.

Зачастую иммигранты живут в Канаде по репатриации или натурализации.

Многие рожают в этой стране для того, чтобы дать ребенку канадское гражданство.

Таким образом ребенку оформляют канадский паспорт, и гражданство могут получить ближайшие родственники.

Как получить гражданство Канады: пошаговая инструкция

Самое главное правило для того, чтобы получить паспорт гражданина Канады — это прожить в стране три года и больше. Нужно обязательно иметь официальный статус (ПМЖ). Возрастные ограничения — от 18 лет. Пройди специальный тест на знание правил страны. Заяви о серьезных намерениях жить и работать в Канаде (лучше не ездить за пределы страны в течении трех лет). Задекларируй доход. Нужно подать декларацию за последних три – четыре года. Это — одно из главных правил, которое доказывает, что ты работаешь законно и получаешь заработную плату. Сдай тест на знание английского или французского. Тебе обязательно нужно свободно владеть одним из этих языков для того, чтобы получить гражданство. Для того чтобы сдать тест, о котором мы писали ранее, нужно хорошо изучить историю Канады, ее ценности, культуру и права. Его проводят письменно, но устные вопросы тоже могут задать. Не нарушай законы Канады. Правительство перед тем, как выдать паспорт, пересмотрит все возможные судебные иски и твою законопослушность за последние три – пять лет.

Ранее мы писали о том, куда ты можешь поехать без визы.

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