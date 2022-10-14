Как получить гражданство Канады: правила оформления паспорта в одной из самых больших стран мира

Канада — родина хоккея и кленового сиропа. Правительство этой страны заинтересовано в иммигрантах, поскольку Канада — вторая по величине страна в мире и там много малонаселенных регионов.
Именно поэтому ее считают одной из самых лучших стран для переезда. Но на самом деле стать гражданином не так просто.
Как получить гражданство Канады? Основные требования, как получить гражданство Канады жителю Украины и сколько времени может занять процесс, смотри в материале.
Кроме того, что в Канаде очень развита экономика, она дает множество прав своим гражданам.
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Существует несколько способов для того, чтобы стать жителем Канады:
Зачастую иммигранты живут в Канаде по репатриации или натурализации.
Многие рожают в этой стране для того, чтобы дать ребенку канадское гражданство.
Многие рожают в этой стране для того, чтобы дать ребенку канадское гражданство.
Таким образом ребенку оформляют канадский паспорт, и гражданство могут получить ближайшие родственники.
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