Як отримати громадянство Румунії: підстави для оформлення та необхідні документи

Популярним варіантом для переїзду до Європейського Союзу зараз є Румунія, яка є близькою сусідкою України та радо приймає наших біженців. Якщо замислюєшся про переїзд до цієї країни, то читай, як отримати громадянство Румунії і що для цього потрібно.

Як отримати громадянство Румунії за спрощеною процедурою

Українці можуть отримати громадянство Румунії за спрощеною процедурою, а саме за програмою репатріації — відновленням втраченого громадянства.

Якщо твої близько родичі проживали на території Румунії з 1918 до 1940 року, певний час перебували на історичних землях Румунської держави — Бессарабії та Північній Буковині, які входили до складу Румунії аж до 1940 року, і це можливо підтвердити через збережені документи або архіви, то маєш право на румунське громадянство.

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Також можеш отримати румунський паспорт, якщо раніше вже був(-ла) його власником(-цею), але з певних причин він був втрачений, наприклад, через відмову від громадянства. Етнічні румуни з України теж можуть безперешкодно отримати громадянство.

Репатріація надає ряд переваг, адже тобі не потрібно проживати на території Румунії п’ять років і більше, складати іспит на володіння румунською або робити інші процедури. За таким сценарієм ти отримаєш громадянство дуже швидко і безклопітно.

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Отримання громадянства Румунії для українців

Натуралізація — це процес, як українцю(-і) отримати румунське громадянство, якщо він (вона) не має коріння або спорідненості з громадянами цієї держави.

Натуралізація — процедура оформлення посвідки на постійне проживання, а потім набуття громадянства. Цей спосіб тривалий і вимагає від кандидата постійно проживати в Румунії терміном від п’яти років. Крім цього, треба скласти іспит на знання румунської. Обов’язковим є наявність робочого місця або нерухомості, а також відсутність судимостей.

Одруження з громадянином(-кою) Румунії теж надає право на отримання громадянства. Діти, народжені в Румунії, набувають громадянство автоматично.

Документи для отримання громадянства Румунії

Зауважимо, що всі документи мають бути перекладені румунською мовою і бути нотаріально завіреними. Зважай на це і заздалегідь потурбуйся про підготовку паперів у бюро перекладів.

Ось необхідні документи для початку процедури оформлення громадянства:

Паспорт чи інший документ, що засвідчує особу. Докази спорідненості або зв’язку з Румунією (наприклад, свідоцтва про народження, шлюб, смерть, громадянство, архівні документи, які підтверджують громадянство родичів до п’ятого коліна тощо). Документи, що надають право на спрощену процедуру (наприклад, свідоцтва про народження, шлюб, громадянство тощо). Докази фінансової спроможності (довідки про дохід, документи про власність тощо). Документи, пов’язані з освітою, досвідом роботи, професійними кваліфікаціями тощо (на вимогу).

Для подачі документів слід звернутись до румунського консульства в Україні і записатись на прийом. З 2023 року це можна зробити онлайн.

Скільки часу займає отримання румунського паспорта

У різних випадках процес оформлення громадянства може зайняти від декількох місяців до року і більше. Якщо заявник є нащадком етнічних румунів, то процедура може тривати понад три місяці, оскільки можливе проведення генеалогічних досліджень.

Якщо проблем немає, то отримати паспорт можна раніше. У випадках кандидатів без коріння треба чекати від 12 до 18 місяців.

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