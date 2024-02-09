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Як отримати громадянство Румунії: підстави для оформлення та необхідні документи

Ірина Танасійчук, практикантка сайту 09 Лютого 2024, 07:00
як отримати громадянство румунії
Фото: Unsplash

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