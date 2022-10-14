Як отримати громадянство Канади: правила оформлення паспорта в одній із найбільших країн світу

Канада — батьківщина хокею та кленового сиропу. Уряд цієї країни зацікавлений в іммігрантах, адже Канада є другою за величиною країною у світі і має багато малонаселених регіонів.
Саме тому її вважають однією з найкращих країн для переїзду. Але насправді стати громадянином не так просто. Як отримати громадянство Канади?
Основні вимоги, як отримати громадянство Канади жителю України та скільки часу може зайняти процес, дивись у матеріалі.
Крім того, що в Канаді дуже розвинена економіка, вона дає безліч прав своїм громадянам.
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Існує кілька способів для того, щоб стати мешканцем Канади:
Найчастіше іммігранти живуть у Канаді з репатріації чи натуралізації.
Багато хто народжує в цій країні для того, щоб дати дитині канадське громадянство.
Багато хто народжує в цій країні для того, щоб дати дитині канадське громадянство.
У такий спосіб малюку оформлюють канадський паспорт, а громадянство можуть також отримати найближчі родичі.
Раніше ми розповідали про те, куди ти можеш поїхати без візи.
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