Як отримати громадянство Канади: правила оформлення паспорта в одній із найбільших країн світу

Канада — батьківщина хокею та кленового сиропу. Уряд цієї країни зацікавлений в іммігрантах, адже Канада є другою за величиною країною у світі і має багато малонаселених регіонів.

Саме тому її вважають однією з найкращих країн для переїзду. Але насправді стати громадянином не так просто. Як отримати громадянство Канади?

Основні вимоги, як отримати громадянство Канади жителю України та скільки часу може зайняти процес, дивись у матеріалі.

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Як отримати громадянство Канади та які переваги воно дає

Крім того, що в Канаді дуже розвинена економіка, вона дає безліч прав своїм громадянам.

Завдяки громадянству Канади ти зможеш вільно відвідувати понад 180 країн світу.

Можеш брати участь у голосуваннях та очолювати держпосади.

Матимеш доступ до медичного обслуговування.

Можеш навчатися у найкращих університетах країни, які входять до 30 найкращих вузів у всьому світі.

Зможеш користуватися соціальними гарантіями, страхуванням та виплатами.

Як отримати громадянство Канади

Існує кілька способів для того, щоб стати мешканцем Канади:

громадянство Канади з репатріації;

громадянство з натуралізації;

через інвестування;

по праву ґрунту.

Найчастіше іммігранти живуть у Канаді з репатріації чи натуралізації.

Багато хто народжує в цій країні для того, щоб дати дитині канадське громадянство.

У такий спосіб малюку оформлюють канадський паспорт, а громадянство можуть також отримати найближчі родичі.

Як отримати громадянство Канади: покрокова інструкція

Найголовніше правило для того, щоб отримати паспорт громадянина Канади — прожити в країні три і більше років. Потрібно обов’язково мати офіційний статус (ПМП).

Вікові обмеження — від 18 років.

Пройди спеціальний тест про знання правил країни.

Заяви про серйозні наміри жити і працювати в Канаді (краще не покидати межі країни протягом трьох років).

Задекларуй дохід. Потрібно подати декларацію за останні три – чотири роки. Це одне з головних правил, яке доводить, що ти працюєш законно й отримуєш заробітну плату.

Здай тест на знання англійської чи французької. Тобі обов’язково потрібно вільно володіти однією з цих мов для того, щоб набути громадянства.

Для того, щоб скласти тест, про який ми писали раніше, потрібно добре вивчити історію Канади, її цінності, культуру та права. Тест проводять письмово, але усні питання тобі також можуть поставити.

Не порушуй закони Канади. Уряд, перш ніж видати паспорт, перегляне всі можливі судові позови та твою законослухняність за останні три – п’ять років.

Раніше ми розповідали про те, куди ти можеш поїхати без візи.

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