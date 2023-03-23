Как получить Covid-сертификат в Польше и что для этого необходимо: обьяснение

Из-за полномасштабной войны в Украине многие наши граждане внутри страны уже и забыли о своих реалиях двухлетней давности. Упоминание о масках и проверке температуры на входе каждого магазина или аптеки кажется такими далекими и нереальными, по сравнению с современностью.

Вместе с тем, в мире до сих пор существуют некоторые ограничения и правила, которые породила пандемия Covid-19. Для тех украинцев, которые находятся, например, в соседней Польше, стоит знать: где и как получить Covid-сертификат.

Как получить ковид сертификат в Польше

Сейчас в Польше признали украинские документы Дія. Если ты проводил/проводила прививку от Covid-19 в Украине, и срок действия сертификата еще не истек, можешь использовать ковид-сертификат в Дії.

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В то же время, есть возможность получить ковид-сертификат в Польше: это однозначно облегчит твое путешествие, если дальше ты будешь ехать в другую страну.

Для того чтобы скачать Covid-сертификат на телефон, следует для начала скачать приложение mObywatel. Это аналог украинской Дії для тех, кто сейчас проживает за границей.

Сертификат — это электронное подтверждение того, что лицо:

привита от COVID-19,

имеет отрицательный результат теста на COVID-19,

была вакцинирована против COVID-19.

Кроме того, используя mObywayel, ты сможешь подтвердить свою личность в Польше.

Как добавить сертификат FS COVID в mCitizen?

Просмотри, можно ли использовать документ Дія pl (Diia.pl) как часть программы mObywatel. Запусти программу mObywatel и выбери Добавить документ. Выбери сертификат COVID.

Чтобы подтвердить сертификат Covid-19, зайди в программу и нажми на Сертификат Covid. Когда на экране отобразится подтверждение и QR-код, покажи экран смартфона проверяющему его.

Какую вакцину признают в Польше?

В Польше одобрены такие вакцины против COVID-19:

Johnson&Johnson.

Модерн.

Novavax.

Oxford/AstraZeneca.

Pfizer/BioNTech.

Облегчить жизнь украинских беженцев в Польше может и цифровое удостоверение, недавно принятое в стране. Что это такое и какие преимущества несет — читай в другом материале.

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