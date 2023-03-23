Як отримати Covid-сертифікат у Польщі та що для цього необхідно: пояснення

Через повномасштабну війну в Україні багато наших громадян всередині країни уже й забули про свої реалії дворічної давнини. Згадка про маски та перевірку температури на вході кожного магазину чи аптеки здаються такими далекими та нереальними, порівняно з сучасністю.

Разом з тим, у світі й досі існують деякі обмеження та правила, які породила пандемія Covid-19. Для тих українців, які нині перебувають, наприклад, у сусідній Польщі, варто знати: де та як отримати Covid-сертифікат.

Як отримати ковід-сертифікат у Польщі

Зараз у Польщі визнали українські документи у Дії. Якщо ти проводив/проводила щеплення від Covid-19 в Україні, і термін дії сертифіката ще не вийшов, то можеш використовувати ковід-сертифікат у Дії.

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Водночас також є можливість отримати ковід-сертифікат у Польщі: це однозначно полегшить твою подорож, якщо далі ти будеш їхати до іншої країни.

Для того, щоб завантажити Covid-сертифікат на телефон, варто для початку завантажити додаток mObywatel. Це — аналог української Дії для тих, хто нині проживає за кордоном.

Сертифікат — це електронне підтвердження того, що особа: щеплена від COVID-19,

має негативний результат тесту на COVID-19,

була вакцинована проти COVID-19. Окрім того, використовуючи mObywayel ти зможеш підтвердити свою особу в Польщі.

Як додати сертифікат FS COVID до mCitizen?

Переглянь, чи ти можеш використовувати документ Дія pl (Diia.pl) як частину програми mObywatel. Запусти програму mObywatel і обери Додати документ. Обери сертифікат COVID. Щоб підтвердити свій сертифікат Covid-19, зайди у програму натисни на Сертифікат Covid. Коли на екрані відобразиться підтвердження та QR-код, покажи екран смартфона тому, хто його перевіряє.

Яку вакцину визнають у Польщі?

У Польщі схвалено такі вакцини проти COVID-19:

Johnson&Johnson.

Модерна.

Novavax.

Oxford/AstraZeneca.

Pfizer/BioNTech.

Полегшити життя українських біженців у Польщі може й цифрове посвідчення, яке нещодавно прийняли у країні. Що це таке та які переваги несе — читай в іншому матеріалі.

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