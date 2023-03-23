Як отримати Covid-сертифікат у Польщі та що для цього необхідно: пояснення

Через повномасштабну війну в Україні багато наших громадян всередині країни уже й забули про свої реалії дворічної давнини. Згадка про маски та перевірку температури на вході кожного магазину чи аптеки здаються такими далекими та нереальними, порівняно з сучасністю.
Разом з тим, у світі й досі існують деякі обмеження та правила, які породила пандемія Covid-19. Для тих українців, які нині перебувають, наприклад, у сусідній Польщі, варто знати: де та як отримати Covid-сертифікат.
Зараз у Польщі визнали українські документи у Дії. Якщо ти проводив/проводила щеплення від Covid-19 в Україні, і термін дії сертифіката ще не вийшов, то можеш використовувати ковід-сертифікат у Дії.
Водночас також є можливість отримати ковід-сертифікат у Польщі: це однозначно полегшить твою подорож, якщо далі ти будеш їхати до іншої країни.
Для того, щоб завантажити Covid-сертифікат на телефон, варто для початку завантажити додаток mObywatel. Це — аналог української Дії для тих, хто нині проживає за кордоном.
Сертифікат — це електронне підтвердження того, що особа:
Окрім того, використовуючи mObywayel ти зможеш підтвердити свою особу в Польщі.
Pexels
Щоб підтвердити свій сертифікат Covid-19, зайди у програму натисни на Сертифікат Covid. Коли на екрані відобразиться підтвердження та QR-код, покажи екран смартфона тому, хто його перевіряє.
У Польщі схвалено такі вакцини проти COVID-19:
Полегшити життя українських біженців у Польщі може й цифрове посвідчення, яке нещодавно прийняли у країні. Що це таке та які переваги несе — читай в іншому матеріалі.
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