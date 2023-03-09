Как ухаживать за бегонией в домашних условиях и что для этого нужно

Существует множество сортов растения бегонии. Ими можно украшать сады и подоконники. Этот вазон — довольно неприхотлив и прекрасно приживается в комнатных условиях.
Как ухаживать за бегонией и что для этого нужно — читай в материале.
По словам флориста Марии Шевчук-Волынец, за разными сортами бегонии ухаживать не так сложно, как кажется. Тебе нужно придерживаться таких правил:
По словам эксперта, размножать бегонию можно и черенками. Как правильно это делать:
Весной и летом начинают цвести растения-аллергены, которые могут стать настоящим ночным кошмаром для некоторых людей. Читай больше про симптомы и лечение сезонной аллергии.