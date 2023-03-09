Как ухаживать за бегонией в домашних условиях и что для этого нужно

Существует множество сортов растения бегонии. Ими можно украшать сады и подоконники. Этот вазон — довольно неприхотлив и прекрасно приживается в комнатных условиях.

Как ухаживать за бегонией и что для этого нужно — читай в материале.

Как ухаживать за бегонией в домашних условиях

По словам флориста Марии Шевчук-Волынец, за разными сортами бегонии ухаживать не так сложно, как кажется. Тебе нужно придерживаться таких правил:

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Свет сможет быть ярким или рассеянным, также цветок может переносить полутень.⁣⁣ Температура стабильная — тепло.⁣⁣ Воздух должен быть свежим, можно делать проветривания. Однако, следует избегать сквозняков и не выносить летом на улицу.⁣⁣ Почву нужно поддерживать рыхлой и дышащей. Полив — регулярный, после просыхания 1-2 см верхнего слоя грунта. Полностью земля просыхать не должна. Летом поливают по чуть-чуть через 1-2 дня (в сильную жару каждый день, но по капле), зимой немного реже, раз в 3-4 дня.⁣⁣ Опрыскивание и мытье листьев категорически запрещено, ведь вода оставляет на листьях пятна.⁣⁣ Влажность воздуха не так важна, ведь бегония — не требовательна, плохо переносит только очень сухой воздух в отопительный период. В таком случае рядом можно поставить увлажнитель, но не направлять его на листья.⁣⁣ Удобрения для бегоний можно брать универсальные, достаточно одной подкормки стандартной концентрации ежемесячно во время активного роста (весна-лето). Пересаживать бегонию нужно тогда, когда старый горшок станет явно маловатым. Делать это необходимо способом перевалки. Не забывай о дренаже.⁣⁣ Важно знать, что растет цветок очень быстро, нуждается в обрезке и опоре, без которой начинает заваливаться.

Как правильно размножать бегонию

По словам эксперта, размножать бегонию можно и черенками. Как правильно это делать:

Черенковать лучше всего в воде. Это — один из самых простых и неприхотливых способов. Корешки должны появится примерно через 1-2 недели. А в грунте им может понадобиться все 3-4. Бери верхушечную часть, отрезая черенок высотой 7-10см. Обязательно наличие хотя бы 2-3 междоузлий. Оставь только 4-5 листочков все остальные удаляй. Поставь в воду и жди появления первых ростков.

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