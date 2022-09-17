Готовим к холодам: как ухаживать за виноградом осенью

Каждый хозяин знает, что осенью за виноградом нужен особый уход. Особенно, если его посадили недавно и ветки растения еще совсем молодые.

Каким должен быть уход за виноградом осенью и как правильно обрезать виноград? Практические советы о том, когда обрезать виноград осенью и как это правильно сделать, — в материале.

Как ухаживать за виноградом осенью: практические советы

Как определить, готов ли виноград к зиме? Если на винограде много высохших веток, он готов пережить холода. Ветки должны быть теплыми на ощупь.

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Если на винограде перед зимой много зеленых веток, есть большая вероятность того, что он замерзнет. Перед зимой с винограда в первую очередь нужно собрать урожай.

После этого необходимо вырезать все слабые побеги, то есть те, которые тоньше 6 мм.

Затем подкорми виноград. Идеально подойдет калий. Именно он помогает винограду быстрее созревать. Им опрыскивают листья, можно подливать под корень. По верхним листьям нужно брызгать калием немного, до шести – восьми раз (два – три раза в месяц).

После подкормки виноград необходимо полить — не менее чем два – три ведра воды под каждый куст. Затем можно обрезать куст (делают это чаще всего в конце октября).

Как обрезать виноград осенью

Обрезку молодого однолетнего винограда нужно начинать из подрезки всех пасынков и листьев.

Обрезай ветки после каждых пяти – шести почек. Молодые ветки винограда прикрепляй друг к другу проволокой, чтобы они не упали на землю.

Трехлетний и старый виноград нужно обрезать по другому методу. Если близко к основанию кусту растет лоза (как чаще всего бывает), обрежь ее на три почки. Это будет сучок замещения. Именно из него в следующем году вырастут два – три побега.

Запас лоз и почек оставляй с излишком. Если зима будет холодная, шанс того, что урожай будет хорошим, увеличивается.

Отрезай пеньки и лишние лозы. Их можно использовать для проращивания винограда зимой из черенков.

Как укрыть виноград на зиму

Укрытие винограда на зиму — очень важный этап в виноградарстве. От этого зависит будущий урожай на винограднике.

После обрезки винограда прикорневые места нужно посыпать перегноем (до 10 см), и через две – три недели, с наступлением холодов, накрывай растение.

Нужно помнить, что перед укрытием виноград поливают железным купоросом.

Самый дешевый, нетрудоемкий и надежный способ укрытия винограда:

Возьми сахарный мешок.

Разрежь его пополам и утепли им корень растения.

Для того чтобы мешок держался, сверху можно положить землю. Мешковина отлично пропускает свежий воздух и не даст растению замерзнуть в холода.

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