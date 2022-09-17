Готуємо до холодів: як доглядати за виноградом восени

Кожен господар знає, що восени виноград потребує особливого догляду. Надто якщо його посадили нещодавно й гілля рослини ще зовсім молоде.
Яким має бути догляд за виноградом восени і як правильно обрізати виноград? Практичні поради про те, коли обрізати виноград восени і як це правильно зробити, — у матеріалі.
Як визначити, чи готовий виноград до зими? Якщо у винограду багато висохлих гілок, він готовий пережити холоди. Гілля має бути теплим на дотик.
Якщо на винограді напередодні зими багато зелених гілок, є велика ймовірність того, що він замерзне. Перед зимою з винограду спочатку потрібно зібрати врожай.
Після цього треба вирізати усі слабкі пагони, тобто ті, які тонші за 6 мм.
Далі підгодуй виноград. Для цього ідеально підійде калій. Саме він допомагає винограду швидше дозріти. Обприскують листя, можна поливати під корінь. На верхні листки потрібно бризкати калієм небагато, до шести – восьми разів (двічі – тричі на місяць).
Після підживлення виноград необхідно полити — щонайменше два – три відра води під кожен кущ. Далі можна обрізати кущ (роблять це найчастіше наприкінці жовтня).
Укриття винограду на зиму — дуже важливий етап у виноградарстві. Від цього залежить майбутній урожай на винограднику.
Після обрізання винограду прикореневі місця потрібно посипати перегноєм (до 10 см), і через два – три тижні з настанням холодів накривай рослину.
Пам’ятай, що перед укриттям виноград поливають залізним купоросом.
Найдешевший, не трудомісткий і надійний спосіб укриття винограду:
Раніше ми писали, як і коли обрізати малину.
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