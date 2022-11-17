Как выбрать букет тюльпанов — советы флористов

Тюльпаны https://www.annetflowers.com.ua/buketyi-tsvetov/bukety-iz-tyulpanov/ символизируют весну, но их приятно получать не только на 8 Марта. Они уместны в качестве подарка на день рождения, Новый год, юбилей, свадьбу, свидание, помолвку.

Их дарят для того, чтобы рассказать близкому человеку о чувствах, ведь каждый цветок, его оттенок — имеет значение.

Собрав букет из бутонов разной цветовой гаммы, можно многое сказать любимой: порой даже больше, чем словами.

Сейчас также смотрят

Во многих культурах тюльпаны символизируют зарождение новой жизни, начало нового этапа чего-либо. С ними связано много интересных легенд, и это значит, что их ценили и даже придавали им особого значения.

Сейчас они так же популярны, как и много веков назад.

Какие виды букетов тюльпанов бывают

Селекционеры вывели сотни новых сортов, и часть из них успешно используется для составления букетов. Композиции могут создаваться в корзинах, шляпной и квадратной коробке. Эффектно смотрятся цветочные ансамбли, созданные из пионовидных тюльпанов, бутонов красных, желтых, сиреневых и белых тонов.

Особенно роскошно смотрятся букеты из 35, 51 и 101 тюльпана. Они могут идти как самостоятельный подарок.

Купить букет из 51 тюльпана — порадовать любимую

Букет из 51 тюльпана способен растопить сердце.

Чтобы продлить жизнь бутонам, нужно соблюдать некоторые правила:

не ставить растения в слишком теплое и светлое помещение (идеально ставить в неотопляемое место в доме);

нижние крупные листья удаляются;

стебли срезаются на угол;

вода в вазу наливается прохладная.

Желательно, чтобы в композиции не было никаких декоративных элементов, которые могут повредить лепестки. Если соблюдать все эти правила, букет сможет простоять без потери эстетических качеств две недели или немного дольше.

Купить букет тюльпанов с доставкой по Украине и миру

Если сравнивать самостоятельную покупку цветов с доставкой, то у последней услуги есть много преимуществ.

Человеку не нужно тратить много времени на поиски магазина, нужного вида цветов.

Даже если он найдет подходящую композицию, ее еще нужно доставить в другой город и выбрать курьерскую службу. Но это не будет гарантией того, что цветочный ансамбль приедет к получателю в нормальном виде.

Лучше купить букет тюльпанов с доставкой по Украине и миру на сайте https://www.annetflowers.com.ua/buketyi-tsvetov/

Презент доставляется в специальной машине с кондиционером, чтобы цветы не завяли в дороге, а также их собирают в том городе, куда планируется отправка, прямо перед самой доставкой.

Свежие бутоны любимых цветов будут самым приятным подарком близкому человеку, который находится в другом городе или стране.

А вот когда стоит сажать тюльпаны, мы рассказывали тебе ранее: читай о правилах пересадки цветов осенью.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!