Як вибрати букет тюльпанів — поради флористів

Тюльпани https://www.annetflowers.com.ua/buketyi-tsvetov/bukety-iz-tyulpanov/ символізують весну, але їх приємно отримувати не лише на 8 Березня. Вони доречні як подарунок на день народження, Новий рік, ювілей, весілля, побачення, заручини.

Їх дарують для того, щоб розповісти близькій людині про почуття, адже кожна квітка, її відтінок — має значення.

Зібравши букет із бутонів різної колірної гами, можна багато сказати коханій: часом навіть більше, ніж словами.

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У різних культурах тюльпани символізують зародження нового життя, початок нового етапу. З ними пов’язано вдосталь цікавих легенд, їх цінували та навіть надавали їм особливого значення.

Зараз вони так само популярні, як і багато століть тому.

Які види букетів тюльпанів бувають

Селекціонери вивели сотні нових сортів, і частина — успішно використовується для складання букетів. Композиції можуть створюватися в кошиках, капелюшній та квадратній коробці. Ефектний вигляд мають квіткові ансамблі, створені з півоноподібних тюльпанів, бутонів червоних, жовтих, бузкових та білих тонів.

Особливо розкішно виглядають букети з 35, 51 та 101 тюльпана. Вони можуть бути як самостійний подарунок.

Подарувати букет з 51 тюльпана — принести радість коханій

Букет із 51 тюльпана здатний розтопити серце.

Щоб продовжити життя бутонам, потрібно дотримуватися деяких правил:

не ставити рослини в занадто тепле та світле приміщення (ідеально ставити у неопалюване місце в будинку);

нижнє велике листя видаляється;

стебла зрізаються на кут;

вода у вазу наливається прохолодна.

Бажано, щоб у композиції не було декоративних елементів, які можуть пошкодити пелюстки. Якщо дотримуватися цих правил, букет зможе простояти без втрати естетичних якостей два тижні або трохи довше.

Купити букет тюльпанів з доставкою по Україні та світу

Якщо порівнювати самостійну купівлю квітів з доставлянням, то остання послуга має багато переваг.

Людині не потрібно витрачати багато часу на пошуки магазину, потрібного вигляду квітів.

Навіть якщо знайти відповідну композицію, її ще потрібно доставити в інше місто й вибрати кур’єрську службу. Але це не буде гарантією того, що квітковий ансамбль приїде до одержувача в нормальному вигляді.

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Презент доставляється у спеціальній машині з кондиціонером, щоб квіти не зів’яли у дорозі. До того ж їх збирають у тому місті, куди планується відправлення, перед самим доставленням.

Свіжі бутони улюблених квітів будуть найприємнішим подарунком близькій людині, яка перебуває в іншому місті чи країні.

А ось коли варто садити тюльпани, ми розповідали тобі раніше: читай про правила пересаджування квітів восени.

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