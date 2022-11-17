Як вибрати букет тюльпанів — поради флористів

Тюльпани https://www.annetflowers.com.ua/buketyi-tsvetov/bukety-iz-tyulpanov/ символізують весну, але їх приємно отримувати не лише на 8 Березня. Вони доречні як подарунок на день народження, Новий рік, ювілей, весілля, побачення, заручини.
Їх дарують для того, щоб розповісти близькій людині про почуття, адже кожна квітка, її відтінок — має значення.
Зібравши букет із бутонів різної колірної гами, можна багато сказати коханій: часом навіть більше, ніж словами.
У різних культурах тюльпани символізують зародження нового життя, початок нового етапу. З ними пов’язано вдосталь цікавих легенд, їх цінували та навіть надавали їм особливого значення.
Зараз вони так само популярні, як і багато століть тому.
Селекціонери вивели сотні нових сортів, і частина — успішно використовується для складання букетів. Композиції можуть створюватися в кошиках, капелюшній та квадратній коробці. Ефектний вигляд мають квіткові ансамблі, створені з півоноподібних тюльпанів, бутонів червоних, жовтих, бузкових та білих тонів.
Особливо розкішно виглядають букети з 35, 51 та 101 тюльпана. Вони можуть бути як самостійний подарунок.
Особливо розкішно виглядають букети з 35, 51 та 101 тюльпана. Вони можуть бути як самостійний подарунок.
Букет із 51 тюльпана здатний розтопити серце.
Бажано, щоб у композиції не було декоративних елементів, які можуть пошкодити пелюстки. Якщо дотримуватися цих правил, букет зможе простояти без втрати естетичних якостей два тижні або трохи довше.
Якщо порівнювати самостійну купівлю квітів з доставлянням, то остання послуга має багато переваг.
Людині не потрібно витрачати багато часу на пошуки магазину, потрібного вигляду квітів.
Людині не потрібно витрачати багато часу на пошуки магазину, потрібного вигляду квітів.
Навіть якщо знайти відповідну композицію, її ще потрібно доставити в інше місто й вибрати кур’єрську службу. Але це не буде гарантією того, що квітковий ансамбль приїде до одержувача в нормальному вигляді.
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Презент доставляється у спеціальній машині з кондиціонером, щоб квіти не зів’яли у дорозі. До того ж їх збирають у тому місті, куди планується відправлення, перед самим доставленням.
Свіжі бутони улюблених квітів будуть найприємнішим подарунком близькій людині, яка перебуває в іншому місті чи країні.
Свіжі бутони улюблених квітів будуть найприємнішим подарунком близькій людині, яка перебуває в іншому місті чи країні.
А ось коли варто садити тюльпани, ми розповідали тобі раніше: читай про правила пересаджування квітів восени.
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