Чуткая и вежливая нация! Как живут украинцы в Хорватии — о жилье, ценах и отношении местных

Анна — певица и фольклористка, которая всегда прославляла родную Украину в своих песнях. Она никогда не планировала уезжать с родной земли и, хотя ее муж иностранец, знала, что ее семья будет жить в Украине. Пока планы не разрушил враг.

Как живут украинские беженцы в Хорватии: цены, отношения и жилье

Анна рассказала свою историю программе Утро в Большом Городе. Девушка родом из поселка Градижск, Полтавской области. Сейчас она живет в Загребе, столице Хорватии. В Украине женщина была певицей, а сейчас временно не работает.

Анна была на пятом месяце беременности, когда началась полномасштабная война. После этого они с мужем решили выехать на его родину в Турцию, а затем и в Хорватию.

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Женщина рассказывает, с жильем повезло, потому что удалось попасть сразу на владельца. Цены отличаются, можно найти однокомнатную квартиру за €300, а можно и за €2000. Все зависит от региона, постройки и наполнения квартиры.

Сначала Анна чувствовала тоску по дому. Безопасность вокруг и счастливые люди делали ей больно.

Чтобы купить все, хлеб, мясо, молочные продукты, товары для ребенка и прочее, придется тратить €200 в неделю, — рассказывает Анна.

Некоторые продукты приобрести проблематично — свеклу или зелень. Цены на рынках не пишут, следует узнавать их самостоятельно.

В Хорватии очень бережно относятся к животным. Все заведения можно посещать с животными. А сами хорваты — чуткие и вежливые. Ни разу ей не попадались те, кто были бы грубыми к украинцам. Все искренне сочувствуют.

Хорваты, пережившие 20 лет назад войну с сербами, понимают, что такое война. Многие сочувствуют и поддерживают.

Хорваты наслаждаются моментом, часто опаздывают и никуда не спешат. Анна занимается волонтерством в Хорватии и проводит мастер-классы по фольклору. Признается, скучает по родному дому.

Раньше мы рассказывали, как живут украинцы в Германии.

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