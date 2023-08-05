Чуйна та ввічлива нація! Як живуть українці у Хорватії — про житло, ціни та ставлення місцевих

Анна — співачка та фольклористка, яка завжди прославляла рідну Україну у своїх піснях. Вона ніколи не планувала їхати з рідної землі і, хоча її чоловік — іноземець, знала, що її родина буде жити в Україні. Доки плани не зруйнував ворог.

Як живуть українські біженці у Хорватії: ціни, ставлення та житло

Анна розповіла свою історію програмі Ранок у Великому Місті. Дівчина родом із селища Градизьк Полтавської області. Зараз вона живе у Загребі, столиці Хорватії. В Україні жінка була співачкою, а нині тимчасово не працює.

Анна була на п’ятому місяці вагітності, коли почалася повномасштабна війна. Після цього вони з чоловіком вирішили виїхати на його батьківщину в Туреччину, а згодом і до Хорватії.

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Жінка розповідає, з житлом пощастило, бо вдалося потрапити відразу на власника. Ціни різняться, можна знайти однокімнатну квартиру за €300, а можна і за €2000. Усе залежить від регіону, будівлі та наповнення квартири.

Спочатку Анна відчувала тугу за домом. Безпека навколо та щасливі люди робили їй боляче.

Щоб купити все, хліб, м’ясо, молочні продукти, товари для дитини та інше, доведеться витрачати €200 на тиждень, — розповідає Анна.

Деякі продукти придбати проблематично — буряк чи зелень. Ціни на ринках не пишуть, слід дізнаватися їх самотужки.

У Хорватії дуже дбайливо ставляться до тварин. Усі заклади можна відвідувати з тваринами. А самі хорвати — чуйні та ввічливі. Жодного разу їй не траплялися ті, хто були б грубими до українців. Усі щиро співчувають.

Хорвати, які пережили 20 років тому війну із сербами, розуміють, що таке війна. Багато людей співчувають та підтримують.

Хорвати насолоджуються моментом, часто запізнюються та нікуди не спішать. Анна займається волонтерством у Хорватії та проводить майстер-класи з фольклору. Зізнається, сумує за рідним домом.

Раніше ми розповідали, як живуть українці у Німеччині.

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