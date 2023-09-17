Когда тебя не понимает никто, нужно разобраться своими силами. Книги, которые помогут в подростковом возрасте

Подростковый возраст — один из самых тяжелых кризисов жизни человека. В этот период трудно не только сжиться с другими, но и понять себя нелегко.

Помочь в таких ситуациях может… книга. Чтение — это не только полезно, а интересно и познавательно. А рефлексия и погружение в собственный мир при чтении книги может помочь подросткам в сложных жизненных ситуациях.

Какие книги следует прочитать подросткам, рассказал психолог Илия Елисей Касторных.

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Что почитать подросткам

Кто ты такой? Артем Чех

Автор книги предлагает углубиться в собственные смыслы и подумать, какова твоя идентичность и как ты связан с другими людьми.

Также книга поможет разобраться с собственной самооценкой. Она стимулирует самопознание и развитие личности.

Какой чудесный мир новый!, Олдос Гаксли

Если ты хочешь больше разбираться во взаимосвязях между мнением общества и последствиями, эта история — для тебя. Книга объясняет культуру потребления и зависимости, к чему это приводит, сколь важно строить собственную систему ценностей и находить в мире свое место.

Похвала глупости, Эразм Роттердамский

Автор объясняет основные понимания возрастной психологии и поведения людей в целом.

Такая книга полезна для подросткового формирования личности.

Игры, в которые играют люди, люди, играющие в игры, Эрик Берн

Это всемирно известная книга канадско-американского психолога и психиатра Эрика Берна, в которой автор объясняет, как люди строят отношения между собой.

Эта книга сложна, однако подростки, которые будут читать её, смогут лучше понять себя и других.

Человек в поисках подлинного смысла. Психолог в концлагере, Виктор Франкл

Эта книга является автобиографией Виктора Франкла, где мужчина рассказывает о собственном опыте пребывания и выживания в концлагере нацистских войск Германии.

Книга позволяет переосмыслить жизненные ценности и человеческие возможности — физические и моральные.

Победителю не достается ничего, Эрнест Хемингуэй

Это небольшие рассказы о личных проблемах и переживаниях, с которыми ежедневно сталкиваются люди в жизни.

Книга позволяет осмыслить чувства и эмоции других людей, больше понять особенности мира взрослых.

Илиада и Одиссея, Гомер

Эти произведения школьники часто проходят по образовательной программе. Кроме общих знаний, повествования учат нас героизму, отваге, самоотверженности.

Цитадель, Антуан де Сент-Экзюпери

Эта книга не только научит познавать себя, но и объяснит, как сосуществовать с другими: руководить коллективом, создавать семью.

Утопия, Томас Мор

Эта книга может показаться простой, однако на самом деле Томас Мор не только рассказывает о противопоставлении современного общества к идеальному, без частной собственности.

Утопия — это юношеский максимализм, идеальный мир и развитие критического мышления.

Очень важно развивать критическое мышление с самого детства. Кстати, раньше мы рассказывали тебе о рекомендациях психолога книг для развития критического мышления.

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