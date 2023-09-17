Когда тебя не понимает никто, нужно разобраться своими силами. Книги, которые помогут в подростковом возрасте

Подростковый возраст — один из самых тяжелых кризисов жизни человека. В этот период трудно не только сжиться с другими, но и понять себя нелегко.
Помочь в таких ситуациях может… книга. Чтение — это не только полезно, а интересно и познавательно. А рефлексия и погружение в собственный мир при чтении книги может помочь подросткам в сложных жизненных ситуациях.
Какие книги следует прочитать подросткам, рассказал психолог Илия Елисей Касторных.
Автор книги предлагает углубиться в собственные смыслы и подумать, какова твоя идентичность и как ты связан с другими людьми.
Также книга поможет разобраться с собственной самооценкой. Она стимулирует самопознание и развитие личности.
Если ты хочешь больше разбираться во взаимосвязях между мнением общества и последствиями, эта история — для тебя. Книга объясняет культуру потребления и зависимости, к чему это приводит, сколь важно строить собственную систему ценностей и находить в мире свое место.
Автор объясняет основные понимания возрастной психологии и поведения людей в целом.
Такая книга полезна для подросткового формирования личности.
Это всемирно известная книга канадско-американского психолога и психиатра Эрика Берна, в которой автор объясняет, как люди строят отношения между собой.
Эта книга сложна, однако подростки, которые будут читать её, смогут лучше понять себя и других.
Эта книга является автобиографией Виктора Франкла, где мужчина рассказывает о собственном опыте пребывания и выживания в концлагере нацистских войск Германии.
Книга позволяет переосмыслить жизненные ценности и человеческие возможности — физические и моральные.
Это небольшие рассказы о личных проблемах и переживаниях, с которыми ежедневно сталкиваются люди в жизни.
Книга позволяет осмыслить чувства и эмоции других людей, больше понять особенности мира взрослых.
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Эти произведения школьники часто проходят по образовательной программе. Кроме общих знаний, повествования учат нас героизму, отваге, самоотверженности.
Эта книга не только научит познавать себя, но и объяснит, как сосуществовать с другими: руководить коллективом, создавать семью.
Эта книга может показаться простой, однако на самом деле Томас Мор не только рассказывает о противопоставлении современного общества к идеальному, без частной собственности.
Утопия — это юношеский максимализм, идеальный мир и развитие критического мышления.
Очень важно развивать критическое мышление с самого детства. Кстати, раньше мы рассказывали тебе о рекомендациях психолога книг для развития критического мышления.
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