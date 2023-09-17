Коли тебе не розуміє ніхто, треба розібратися самотужки. Книги, що допоможуть у підлітковому віці

Підлітковий вік — одна із найважчих криз життя людини. У цей період важко не лише зжитися з іншими, а й себе зрозуміти достоту нелегко.

Допомогти в таких ситуаціях може… книга. Читання — це не лише корисно, а й цікаво та пізнавально. А рефлексія та заглиблення у власний світ під час читання книги може допомогти підліткам у складних життєвих ситуаціях.

Які книги варто прочитати підліткам, розповів психолог Ілія Єлісей Касторних.

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Що почитати підліткам

Хто ти такий?, Артем Чех

Автор книги пропонує заглибитися у власні сенси та подумати, якою є твоя ідентичність та як ти пов’язаний/(-а) з іншими людьми.

Також книга допоможе розібратися з власною самооцінкою. Вона стимулює до самопізнання та розвитку особистості.

Який чудесний світ новий!, Олдос Гакслі

Якщо ти хочеш більше розумітися на взаємозв’язках між думкою суспільства та наслідками, ця історія — для тебе. Книга пояснює культуру споживання та залежності, до чого це призводить, наскільки важливо будувати власну систему цінностей та знаходити у світі своє місце.

Похвала глупоті, Еразм Роттердамський

Автор пояснює основні розуміння вікової психології та поведінки людей загалом.

Така книга корисна для підліткового формування особистості.

Ігри, в які грають люди, люди, які грають в ігри, Ерік Берн

Це всесвітньо відома книга канадсько-американського психолога та психіатра Еріка Берна, в якій автор пояснює, як люди будують стосунки між собою.

Ця книга є складною, однак підлітки, що читатимуть її, зможуть краще зрозуміти себе та інших.

Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі, Віктор Франкл

Ця книга є автобіографією Віктора Франкла, де чоловік розповідає про власний досвід перебування та виживання у концтаборі нацистських військ Німеччини.

Книга дає можливість переосмислити життєві цінності та людські можливості — фізичні та моральні.

Переможцю не дістається нічого, Ернест Гемінґвей

Це невеличкі оповідання про особисті проблеми та переживання, з якими щоденно стикаються люди у житті.

Книга дає можливість осмислити почуття та емоції інших людей, більше зрозуміти особливості світу дорослих.

Іліада та Одіссея, Гомер

Ці твори школярі часто проходять за освітньою програмою. Окрім загальних знань, оповіді вчать нас героїзму, відвазі, самовідданості.

Цитадель, Антуан де Сент-Екзюпері

Ця книга не лише навчить пізнавати себе, а й пояснить, як співіснувати з іншими: керувати колективом, створювати сім’ю.

Утопія, Томас Мор

Ця книга може здатися простою, однак насправді Томас Мор не лише розповідає про протиставлення сучасного суспільства до ідеального, без приватної власності.

Утопія — це про юнацький максималізм, ідеальний світ та розвиток критичного мислення.

Дуже важливо розвивати критичне мислення з самого дитинства. До речі, раніше ми розповідали тобі про рекомендації психологині книг для розвитку критичного мислення.

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