Лучше не рискуй: какой штраф за езду без страховки 2024

В Украине нельзя ездить на машине без страховки. Об этом знают как начинающие водители, так и опытные профессионалы.

Некоторые автомобилисты по разным причинам не учитывают это правило, но часто у них не получается таким образом сэкономить. Какой штраф за езду без страховки 2024 — читай в материале.

Для чего нужна страховка: основные моменты

Юрист Наталья Шаповалова отмечает, что страховка предусматривает компенсацию ущерба участникам дорожного движения, пострадавшим в результате ДТП.

Выплаты производятся в случае причинения вреда здоровью или смерти потерпевшего, а также в случае причинения вреда имуществу третьих лиц.

Важно, что страховка не покрывает ущерб, причиненный твоему автомобилю. Они покрываются отдельным полисом КАСКО.

Оформить автомобильную страховку необходимо в отношении любого транспорта, подлежащего обязательной государственной регистрации.

Страховка оформляется на конкретный автомобиль независимо от количества водителей, допущенных к управлению. Отсутствие у водителя такого полиса является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф.

Какой штраф за езду без страховки 2024 в Украине

По словам эксперта, обязательное автострахование в Украине регулируется Законом Украины Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Стоимость полиса часто зависит от следующих факторов:

объема двигателя автомобиля (чем больше — тем дороже);

места регистрации автомобиля (дороже в крупных городах, поскольку там выше вероятность попасть в аварию);

регистрации на физическое или юридическое лицо (физическое дешевле);

водительского стажа;

количества аварий;

наличия льгот;

сроков действия договора.

При оформлении страховки следует обратить внимание на размер франшизы. Это та сумма, которую компания за тебя не заплатит и ее нужно самому отдать потерпевшему.

Размер штрафа за отсутствие страховки — 425 грн. При неуплате нарушителем штрафа в течение 15 дней сумма возрастает до 850 грн.

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