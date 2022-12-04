Какую книгу подарить ребенку на Николая, Новый год или Рождество: Мы собрали для тебя подборку для всех возрастов

Какую книгу подарить ребенку, чтобы он был доволен сюрпризом и погрузился в волшебный мир на бумажных страницах. А может лучше взять электронную книгу и сразу загрузить туда несколько интересных экземпляров?

Выбор за тобой, а мы пока собрали тебе подборку, где найдешь интересные книги на подарок для ребенка на Новый год, Рождество или День Святого Николая. Мы вместе с издательством Vivat сгруппировали книги по годам, чтобы тебе было удобнее.

Книга для ребенка до 6 лет

Карин-Мари Амйо — Прекрасні бабусині казочки

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Невероятно красивая книга, где собраны небольшие по объему истории о благородном Пане Олене и мышке Цыбулько, старенькой бабушке, которая испекла пирог, волшебный мизинчик маленькой Филиппы, великана-одиночка и других героев.

Рождественскую атмосферу творит рассказ о семье кроликов и их рождественских капчиках.

Книга прекрасно подойдет для того, чтобы обнять малышей и читать вслух и вместе рассматривать очень красивые картинки.

Эммануэль Рэй — Хто поцупив шапку Санти

“Санта готов отправляться в путешествие, чтобы порадовать малышей новогодними подарками. Да вот беда! Куда-то делась его шапка. Может, ее ветром сдуло? Или это еще одна затея эльфа-озорника? Нужно как можно быстрее отыскать шапку… Ведь это неслыханно, чтобы Санта встречала год без нее!”

Кто украл шапку Санты – иммельбух, который можно рассматривать часами – остроумные и яркие рисунки вызывают улыбку и творят настоящее праздничное настроение.

Санта, эльфы и другие герои будут искать шапку Санты на 16 страницах с яркими иллюстрациями и окошечками с сюрпризами.

Книга прекрасно подойдет малышам, которые еще не умеют читать, но любят красивые книжечки.

Фридерун Райхенштеттер — Різдвяна Мишка у зимовій країні чудес. Адвент календар

Еще одна книга, которая отлично подойдет детям 3-6 лет.

24 рождественские истории о маленькой мышке, которая в один зимний день, когда весь мир находился в предрождественском настроении, получила сообщение от Санты.

Он сообщил, что не сможет прийти в лес на празднование Рождества. Что делать? Кто может помочь ситуации?

Книжкой можно пользоваться как адвент-календарем – ежедневно за 24 дня до праздника открывать по одной истории, а можно прочитать за один раз, полностью погрузившись в приключения рождественской мышки. Невероятные иллюстрации создают праздничное настроение.

В книге также есть вопросы внимательности, которые позволяют ребенку быть не только слушателем и добавляют интерактивности.

Мириам Манн — Метушня у різдвяній школі

Спасти Санту и праздник собираются и герои книжечки Суета в рождественской школе.

Это остроумное и яркое повествование, для детей дошкольного возраста. В ней говорится о Рождественской школе на далеком Севере, в которой преподает сам Санта – обучает маленьких оленей, рождественских ангелочков и эльфов всему, что сам знает о Рождестве.

Но однажды произошла беда – Санта потерял память и ангелочкам и другим малышам самостоятельно придется читать детские письма, готовить подарки и спасать праздник.

Конечно же, все летит кувырком, но заканчивается хорошо.

Аннетте Амргайн — Лист на Різдво

Письмо на Рождество – книжечка, позволяющая погрузиться в атмосферу праздника через светлые и трогательные истории.

Первая – об Енотенке Паке, который всю жизнь мечтал на Рождество получить письмо с поздравлениями. Осуществится ли его желание в этом году?

Героиня второй истории, белочка Пятно, предложила поблагодарить Рождественского Деда и спеть ему колядку. Она возглавила хор лесных зверей, а вот получилось ли у них хорошо спеть?

Книга фантастически иллюстрирована, отлично подойдет на подарок как для дошкольников, так и для детей 6-8 лет.

Стефания Леонарди Гартли — Про магію і чари. Найкрасивіші казки

Дети обожают сказки о магии и чудесах. Эта подборка – идеальный подарок для влюбленных в сказки маленьких читателей.

На ее страницах они встретятся с героями 12 сказок братьев Гримм, Клеменса Брентано и французской сказочницы мадам д’Онуа.

Это как хорошо известные истории о Белоружке и Красноружке или Гансе-еже, так и менее известные рассказы. Но неизменно в них присутствуют магические превращения, феи, волшебные животные. Эти сказки очаровывают, удивляют, поражают, учат детей быть искренними и смелыми.

Книга для ребенка 6-12 лет

Джузеппе Д’Анна — Велика книга фантастичних істот

Невероятно прорисованный сборник о фантастических существах, которых не увидишь на улицах города. Единороги, фениксы, грифоны, химеры и другие ждут исследователей на страницах этого справочника.

Читатели этой книги узнают все о происхождении фантастических существ, о том, где они живут, какие привычки и как за ними ухаживать и как обуздать.

В конце книги – небольшой тест. Вознаграждением за верные ответы станет сертификат Хранителя фантастических существ.

Книга может заинтересовать как самых маленьких, так и читателей в возрасте 6-12 лет.

Анастасия Никулина — Викрадачі снігу

История, которая не оставит безразличными и будет интересным подарком для ребенка.

9-летней Ричи больше всего любит дедушку, заменившую ему всю семью. Он как никто понимает и поддерживает внука, а еще рассказывает интересные истории. В частности о черноборцах – воинах, которые противостоят Огненным Велетам.

О рождественских “пауках”, оберегающих от Тьмы. И о том, что когда-то были морозные и снежные зимы, а не тоскливая морось, которая тянет из людей жизнь и веру в чудо.

В канун Рождества дедушка оказывается в больнице и Ричи решает спасти его. Для этого нужно просто найти и угнать снег. И помочь в этом могут только мифические черноборцы!

Приключенческая книга об опасном путешествии и невероятных открытиях, интригующая и удерживающая внимание на последней странице.

Ирен Роздобудько — Знак потраплянців

Увлекательное повествование одной из лучших украинских писательниц Ирэн Роздобудько перенесет читателей во времени.

Не выказать из себя запорожцев, овладеть сечевыми традициями, исправить страшную несправедливость и спасти честь хорошего рода – непростая задача для трех подружек, случайно оказавшихся не в своем времени. А ведь еще нужно вернуться домой к привычной жизни!

И разве сможет оно остаться привычным после всех этих приключений?

Это проникновенная и познавательная книга о “попадающих”, путешественниках во времени, подойдет всем, кто любит приключения и поиск истины.

Андрей Кокотюха — Як весело в будинку “Вау!”

В свое время дом “Вау!” приютил волшебных существ из всех везде, которые мерялись силой, и так упорно, что их миры не выдержали и лопнули.

Теперь привидения, вампиры, гномы, ведьмы, русалки и другие волшебные создания обитают в большом доме в нашем мире. Они должны стать хорошими соседями, приспособиться к новым реалиям, но не потерять свое “я”.

Каждый день в доме встречаются забавные истории. Вампир, которому запретили охотиться, борется с ночной скукой. Домовой ссорится с ведьмой, разводящей беспорядок с сельдереем. Призраки пытаются найти тех, кто их еще боится. Веселые истории о них и не только развлекут и детей, и взрослых.

Книжки в подарок для детей, старше 12 лет

Наталия Матолинец — Всі мої ключі і Ґайа

“Не открывай незнакомых Дверей” – советует Кодекс колдунов. Игниса Эмилиуша это всегда устраивало: несмотря на талант к магии и благословению Духа Огня, он держался подальше от угрызений трех больших родов и избегал Декораций, обратной стороны реальности.

Но встреча с Гаей вырвала его из будней и бросила в непрестанное путешествие, полное открытий.

Ведь мир – опасен и невероятный, Гайя – таинственная, да еще и связанная с одним из магических Ключей Игнис и давней легендой, из-за которой колдовское сообщество потеряло покой.

Теперь магу придется вспомнить, что он – лорд могущественной семьи, и между угрозами, бегством и внезапными альянсами уловить вкус жизни. Ибо рядом – человек, у которого очень много планов. И за каждой из колдовской двери ожидает новый поворот.

Первая книга новой увлекательной магической истории от украинской писательницы Наталии Матолинец станет невероятным подарком для любителей фантастики.

Наталия Довгопол — Знайти країну амазонок

Еще одна волшебная история о княжной Катре Замковецкой, которая отправилась за легендой – искать страну амазонок.

Княжна, которую проиграли в карты, и ее неслучайные спутники – предстающий против отца шляхтич, загадочная скоморошка Талестра и таинственный помощник, постоянно скрывающий свое лицо, – предстанут перед сложным выбором. И никому не удастся обойти то, что лежит на этом пути.

Это увлекательное приключение, которое не оставит равнодушными и действительно будет увлекательным подарком для ребенка. Книга вошла в длинный список премии Книга года BBC в 2022 году, о котором мы рассказывали тебе раньше.