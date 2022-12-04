Какую книгу подарить ребенку на Николая, Новый год или Рождество: Мы собрали для тебя подборку для всех возрастов

Какую книгу подарить ребенку, чтобы он был доволен сюрпризом и погрузился в волшебный мир на бумажных страницах. А может лучше взять электронную книгу и сразу загрузить туда несколько интересных экземпляров?
Выбор за тобой, а мы пока собрали тебе подборку, где найдешь интересные книги на подарок для ребенка на Новый год, Рождество или День Святого Николая. Мы вместе с издательством Vivat сгруппировали книги по годам, чтобы тебе было удобнее.
Карин-Мари Амйо — Прекрасні бабусині казочки
Невероятно красивая книга, где собраны небольшие по объему истории о благородном Пане Олене и мышке Цыбулько, старенькой бабушке, которая испекла пирог, волшебный мизинчик маленькой Филиппы, великана-одиночка и других героев.
Рождественскую атмосферу творит рассказ о семье кроликов и их рождественских капчиках.
Рождественскую атмосферу творит рассказ о семье кроликов и их рождественских капчиках.
Книга прекрасно подойдет для того, чтобы обнять малышей и читать вслух и вместе рассматривать очень красивые картинки.
Эммануэль Рэй — Хто поцупив шапку Санти
“Санта готов отправляться в путешествие, чтобы порадовать малышей новогодними подарками. Да вот беда! Куда-то делась его шапка. Может, ее ветром сдуло? Или это еще одна затея эльфа-озорника? Нужно как можно быстрее отыскать шапку… Ведь это неслыханно, чтобы Санта встречала год без нее!”
Кто украл шапку Санты – иммельбух, который можно рассматривать часами – остроумные и яркие рисунки вызывают улыбку и творят настоящее праздничное настроение.
Санта, эльфы и другие герои будут искать шапку Санты на 16 страницах с яркими иллюстрациями и окошечками с сюрпризами.
Книга прекрасно подойдет малышам, которые еще не умеют читать, но любят красивые книжечки.
Фридерун Райхенштеттер — Різдвяна Мишка у зимовій країні чудес. Адвент календар
Еще одна книга, которая отлично подойдет детям 3-6 лет.
24 рождественские истории о маленькой мышке, которая в один зимний день, когда весь мир находился в предрождественском настроении, получила сообщение от Санты.
Он сообщил, что не сможет прийти в лес на празднование Рождества. Что делать? Кто может помочь ситуации?
Он сообщил, что не сможет прийти в лес на празднование Рождества. Что делать? Кто может помочь ситуации?
Книжкой можно пользоваться как адвент-календарем – ежедневно за 24 дня до праздника открывать по одной истории, а можно прочитать за один раз, полностью погрузившись в приключения рождественской мышки. Невероятные иллюстрации создают праздничное настроение.
В книге также есть вопросы внимательности, которые позволяют ребенку быть не только слушателем и добавляют интерактивности.
Мириам Манн — Метушня у різдвяній школі
Спасти Санту и праздник собираются и герои книжечки Суета в рождественской школе.
Это остроумное и яркое повествование, для детей дошкольного возраста. В ней говорится о Рождественской школе на далеком Севере, в которой преподает сам Санта – обучает маленьких оленей, рождественских ангелочков и эльфов всему, что сам знает о Рождестве.
Но однажды произошла беда – Санта потерял память и ангелочкам и другим малышам самостоятельно придется читать детские письма, готовить подарки и спасать праздник.
Конечно же, все летит кувырком, но заканчивается хорошо.
Аннетте Амргайн — Лист на Різдво
Письмо на Рождество – книжечка, позволяющая погрузиться в атмосферу праздника через светлые и трогательные истории.
Первая – об Енотенке Паке, который всю жизнь мечтал на Рождество получить письмо с поздравлениями. Осуществится ли его желание в этом году?
Первая – об Енотенке Паке, который всю жизнь мечтал на Рождество получить письмо с поздравлениями. Осуществится ли его желание в этом году?
Героиня второй истории, белочка Пятно, предложила поблагодарить Рождественского Деда и спеть ему колядку. Она возглавила хор лесных зверей, а вот получилось ли у них хорошо спеть?
Книга фантастически иллюстрирована, отлично подойдет на подарок как для дошкольников, так и для детей 6-8 лет.
Стефания Леонарди Гартли — Про магію і чари. Найкрасивіші казки
Дети обожают сказки о магии и чудесах. Эта подборка – идеальный подарок для влюбленных в сказки маленьких читателей.
На ее страницах они встретятся с героями 12 сказок братьев Гримм, Клеменса Брентано и французской сказочницы мадам д’Онуа.
На ее страницах они встретятся с героями 12 сказок братьев Гримм, Клеменса Брентано и французской сказочницы мадам д’Онуа.
Это как хорошо известные истории о Белоружке и Красноружке или Гансе-еже, так и менее известные рассказы. Но неизменно в них присутствуют магические превращения, феи, волшебные животные. Эти сказки очаровывают, удивляют, поражают, учат детей быть искренними и смелыми.
Джузеппе Д’Анна — Велика книга фантастичних істот
Невероятно прорисованный сборник о фантастических существах, которых не увидишь на улицах города. Единороги, фениксы, грифоны, химеры и другие ждут исследователей на страницах этого справочника.
Читатели этой книги узнают все о происхождении фантастических существ, о том, где они живут, какие привычки и как за ними ухаживать и как обуздать.
В конце книги – небольшой тест. Вознаграждением за верные ответы станет сертификат Хранителя фантастических существ.
В конце книги – небольшой тест. Вознаграждением за верные ответы станет сертификат Хранителя фантастических существ.
Книга может заинтересовать как самых маленьких, так и читателей в возрасте 6-12 лет.
Анастасия Никулина — Викрадачі снігу
История, которая не оставит безразличными и будет интересным подарком для ребенка.
9-летней Ричи больше всего любит дедушку, заменившую ему всю семью. Он как никто понимает и поддерживает внука, а еще рассказывает интересные истории. В частности о черноборцах – воинах, которые противостоят Огненным Велетам.
О рождественских “пауках”, оберегающих от Тьмы. И о том, что когда-то были морозные и снежные зимы, а не тоскливая морось, которая тянет из людей жизнь и веру в чудо.
О рождественских “пауках”, оберегающих от Тьмы. И о том, что когда-то были морозные и снежные зимы, а не тоскливая морось, которая тянет из людей жизнь и веру в чудо.
В канун Рождества дедушка оказывается в больнице и Ричи решает спасти его. Для этого нужно просто найти и угнать снег. И помочь в этом могут только мифические черноборцы!
Приключенческая книга об опасном путешествии и невероятных открытиях, интригующая и удерживающая внимание на последней странице.
Ирен Роздобудько — Знак потраплянців
Увлекательное повествование одной из лучших украинских писательниц Ирэн Роздобудько перенесет читателей во времени.
Не выказать из себя запорожцев, овладеть сечевыми традициями, исправить страшную несправедливость и спасти честь хорошего рода – непростая задача для трех подружек, случайно оказавшихся не в своем времени. А ведь еще нужно вернуться домой к привычной жизни!
И разве сможет оно остаться привычным после всех этих приключений?
И разве сможет оно остаться привычным после всех этих приключений?
Это проникновенная и познавательная книга о “попадающих”, путешественниках во времени, подойдет всем, кто любит приключения и поиск истины.
Андрей Кокотюха — Як весело в будинку “Вау!”
В свое время дом “Вау!” приютил волшебных существ из всех везде, которые мерялись силой, и так упорно, что их миры не выдержали и лопнули.
Теперь привидения, вампиры, гномы, ведьмы, русалки и другие волшебные создания обитают в большом доме в нашем мире. Они должны стать хорошими соседями, приспособиться к новым реалиям, но не потерять свое “я”.
Каждый день в доме встречаются забавные истории. Вампир, которому запретили охотиться, борется с ночной скукой. Домовой ссорится с ведьмой, разводящей беспорядок с сельдереем. Призраки пытаются найти тех, кто их еще боится. Веселые истории о них и не только развлекут и детей, и взрослых.
Наталия Матолинец — Всі мої ключі і Ґайа
“Не открывай незнакомых Дверей” – советует Кодекс колдунов. Игниса Эмилиуша это всегда устраивало: несмотря на талант к магии и благословению Духа Огня, он держался подальше от угрызений трех больших родов и избегал Декораций, обратной стороны реальности.
Но встреча с Гаей вырвала его из будней и бросила в непрестанное путешествие, полное открытий.
Но встреча с Гаей вырвала его из будней и бросила в непрестанное путешествие, полное открытий.
Ведь мир – опасен и невероятный, Гайя – таинственная, да еще и связанная с одним из магических Ключей Игнис и давней легендой, из-за которой колдовское сообщество потеряло покой.
Теперь магу придется вспомнить, что он – лорд могущественной семьи, и между угрозами, бегством и внезапными альянсами уловить вкус жизни. Ибо рядом – человек, у которого очень много планов. И за каждой из колдовской двери ожидает новый поворот.
Первая книга новой увлекательной магической истории от украинской писательницы Наталии Матолинец станет невероятным подарком для любителей фантастики.
Наталия Довгопол — Знайти країну амазонок
Еще одна волшебная история о княжной Катре Замковецкой, которая отправилась за легендой – искать страну амазонок.
Княжна, которую проиграли в карты, и ее неслучайные спутники – предстающий против отца шляхтич, загадочная скоморошка Талестра и таинственный помощник, постоянно скрывающий свое лицо, – предстанут перед сложным выбором. И никому не удастся обойти то, что лежит на этом пути.
Это увлекательное приключение, которое не оставит равнодушными и действительно будет увлекательным подарком для ребенка. Книга вошла в длинный список премии Книга года BBC в 2022 году, о котором мы рассказывали тебе раньше.