Яку книгу подарувати дитині на Миколая, Новий рік чи Різдво: Ми зібрали для тебе добірку для різного віку

Яку книгу подарувати дитині, щоб вона була задоволена сюрпризом і поринула у чарівний світ на паперових сторінках. А, може, краще взяти електрону книгу й одразу завантажити туди кілька цікавих примірників?

Вибір за тобою, а ми поки зібрали для тебе добірку, де знайдеш цікаві книги на подарунок для дитини на Новий рік, Різдво або День Святого Миколая. Ми разом з видавництвом Vivat погрупували книжки по роках, щоб тобі було зручніше.

Книжка для дитини до 6 років

Карін-Марі Амйо — Прекрасні бабусині казочки

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Неймовірно гарна книжка, в якій зібрані невеликі за обсягом історії про шляхетного Пана Оленя та мишку Цибульку, стареньку бабусю, яка спекла пиріг, чарівний мізинчик маленької Філіппи, велетня-одинака та інших героїв.

Різдвяну атмосферу творить оповідання про родину кроликів та їх різдвяні капчики.

Книжка чудово підійде для того, щоб обійняти малечу і читати вголос та разом розглядати дуже гарні картинки.

Еммануель Рей — Хто поцупив шапку Санти

“Санта готовий вирушати в подорож, щоб потішити малюків новорічними подарунками. Та от халепа! Кудись поділася його шапка. Може, її вітром здуло? Чи це ще одна витівка ельфа-бешкетника? Потрібно якнайшвидше відшукати шапку… Адже це нечувано, щоб Санта зустрічав Новий рік без неї!”

Хто поцупив шапку Санти – віммельбух, який можна розглядати годинами – дотепні і яскраві малюнки викликають посмішку і творять справжній святковий настрій.

Санта, ельфи та інші герої шукатимуть шапку Санти на 16 сторінках з яскравими ілюстраціями та віконечками з сюрпризами.

Книжка чудово пасуватиме малюкам, які ще не вміють читати, але люблять гарні книжечки.

Фрідерун Райхенштеттер — Різдвяна Мишка у зимовій країні чудес. Адвент календар

Ще одна книжка, яка чудово підійде дітям 3-6 років.

24 різдвяні історії про маленьку мишку, яка одного зимового дня, коли весь світ перебував у передріздвяному настрої, отримала повідомлення від Санти.

Він повідомив, що не зможе прийти до лісу на святкування Різдва. Що ж робити? Хто може зарадити ситуації?

Книжкою можна користуватися як адвент-календарем – щодня за 24 дні до свята відкривати по одній історії, а можна прочитати за один раз, цілковито поринувши в пригоди різдвяної мишки. Неймовірні ілюстрації створюють святковий настрій.

В книзі також є запитання на уважність, які дозволяють дитині бути не лише слухачем та додають інтерактивності.

Міріам Манн — Метушня у різдвяній школі

Врятувати Санту та свято збираються і герої книжечки Метушня у різдвяній школі.

Це дотепна і яскрава оповідка, для дітей дошкільного віку. В ній йдеться про Різдвяну школу на далекій Півночі, в якій викладає сам Санта – навчає маленьких оленят, різдвяних янголят та ельфів всього, що сам знає про Різдво.

Та одного разу сталася халепа – Санта втратив пам’ять і янголятам та іншим малюкам самотужки доведеться читати дитячі листи, готувати подарунки й рятувати свято.

Звичайно ж, все летить шкереберть, але закінчується добре.

Аннетте Амргайн — Лист на Різдво

Лист на Різдво – книжечка, яка дозволяє поринути в атмосферу свята через світлі та зворушливі історії.

Перша – про єнотеня Пака, який все життя мріяв на Різдво отримати листа з привітаннями. Чи здійсниться його бажання цьогоріч?

Героїня другої історії, білочка Плямка, запропонувала подякувати Різдвяному Діду і заспівати йому колядку. Вона очолила хор лісових звірів, а от чи вийшло у них гарно заспівати?

Книжка фантастично ілюстрована, чудово підійде на подарунок як для дошкільнят, так і для дітей віком 6-8 років.

Стефанія Леонарді Гартлі — Про магію і чари. Найкрасивіші казки

Діти обожнюють казки про магію і дива. Ця добірка – ідеальний подарунок для залюблених у казки маленьких читачів.

На її сторінках маленькі читачі зустрінуться з героями 12 казок братів Грімм, Клеменса Брентано та французької казкарки мадам д’Онуа.

Це як добре відомі історії про Білоружку та Червоноружку чи Ганса-їжака, так і менш відомі оповідки. Але незмінно в них присутні магічні перетворення, феї, чарівні тварини. Ці казки зачаровують, дивують, вражають, навчають дітлахів бути щирими й сміливими.

Книга для дитини 6-12 років

Джузеппе Д’Анна — Велика книга фантастичних істот

Неймовірно промальована збірка про фантастичних істот, яких не побачиш на вулицях міста. Єдинороги, фенікси, грифони, химери та інші чекають на дослідників на сторінках цього довідника.

Читачі цієї книжки дізнаються все про походження фантастичних істот, про те, де вони живуть, які мають звички та як за ними доглядати та як приборкати.

Наприкінці книги – невеличкий тест. Винагородою за правильні відповіді стане сертифікат Хранителя фантастичних істот.

Книжка може зацікавити як найменших, так і читачів віком 6-12 років.

Анастасія Нікуліна — Викрадачі снігу

Історія, що не лишить байдужими та буде цікавим подарунком для дитини.

9-літній Річі понад усе любить дідуся, який замінив йому всю родину. Він як ніхто розуміє і підтримує онука, а ще розповідає найцікавіші історії. Зокрема про чорноборців – воїнів які протистоять Вогняним Велетам.

Про різдвяних “павуків”, які оберігають від Темряви. І про те, що колись були морозні та сніжні зими, а не тоскна мряка, яка тягне з людей життя й віру в диво.

Напередодні Різдва дідусь опиняється в лікарні й Річі вирішує врятувати його. Для цього потрібно просто знайти й викрасти сніг. І допомогти в цьому можуть лише міфічні чорноборці!

Пригодницька книжка про небезпечну подорож та неймовірні відкриття, інтригує та тримає увагу до останньої сторінки.

Ірен Роздобудько — Знак потраплянців

Захоплююча оповідка однієї з найкращих українських письменниць Ірен Роздобудько перенесе читачів у часі.

Не виказати з себе запорожців, опанувати січові традиції, виправити страшну несправедливість та врятувати честь хорошого роду – непросте завдання для трьох подружок, які випадково опинилися не у своєму часі. А ще ж потрібно повернутися додому до звичного життя!

І хіба зможе воно залишитися звичним після всіх цих пригод?

Це прониклива і пізнавальна книжка про “потраплянців”, мандрівників у часі, підійде усім, хто любить пригоди та пошук істини.

Андрій Кокотюха — Як весело в будинку “Вау!”

Свого часу будинок “Вау!” прихистив чарівних істот з усіх усюд, які мірялися силою, та так завзято, що їхні світи не витримали й луснули.

Тепер привиди, вампіри, гноми, відьми, русалки та інші чарівні створіння мешкають у великому будинку в нашому світі. Вони мають стати хорошими сусідами, пристосуватися до нових реалій, але водночас не втратити своє “я”.

Щодня у будинку трапляються кумедні історії. Вампір, якому заборонили полювати, бореться з нічною нудьгою. Домовик свариться з відьмою, що розводить безлад зіллєварінням. Привиди намагаються знайти тих, хто їх ще боїться. Веселі історії про них та не тільки розважать і дітей, і дорослих.

Книжки у подарунок для дітей, старших 12 років

Наталія Матолінець — Всі мої ключі і Ґайа

“Не відчиняй незнайомих Дверей” – радить Кодекс чаклунів. Іґніса Еміліуша це завжди влаштовувало: попри талант до магії та благословення Духа Вогню, він тримався якнайдалі від гризот трьох великих родів і уникав Декорацій, зворотного боку реальності.

Та зустріч із Ґайєю вирвала його з буднів і кинула в неспинну мандрівку, сповнену відкриттів.

Адже світ – небезпечний і неймовірний, Ґайя – таємнича, та ще й пов’язана з одним із магічних Ключів Іґніса і давньою легендою, через яку чаклунська спільнота втратила спокій.

Тепер магові доведеться згадати, що він – лорд могутньої родини, і поміж загрозами, втечами та раптовими альянсами вловити смак життя. Бо поряд – людина, в якої дуже багато планів. І за кожними з чаклунських Дверей чекає новий поворот.

Перша книга нової захоплюючої магічної історії від української письменниці Наталії Матолінець стане неймовірним подарунком для поціновувачів фантастики.

Наталія Довгопол — Знайти країну амазонок

Ще одна чарівна історія про княжну Катрю Замковецьку, яка вирушила за легендою – шукати країну амазонок.

Княжна, яку програли в карти, та її невипадкові супутники – шляхтич, який постає проти батька, загадкова скоморошка Талестра і таємничий помічник, який повсякчас ховає своє обличчя, – постануть перед складним вибором. І нікому не вдасться оминути того, що лежить на цьому шляху.

Це захоплююча пригода, яка не залишить байдужими та дійсно буде захоплюючим подарунком для дитини. Книга увійшла до довгого списку премії Книга року ВВС у 2022 році, про який ми розповідали тобі раніше.