Какие страны испытывают наибольшую близость с природой и на каком месте Украина

В мире провели масштабное исследование, чтобы узнать, насколько тесно люди ощущают свою связь с природой. В нем приняли участие более 57 тысяч человек из 61 страны, а также жители Палестины и Тайваня. Результаты опубликованы в научном журнале Ambio, о них пишет The Guardian.

Ученые из Великобритании и Австрии изучили, как социальные, экономические, культурные и географические факторы влияют на то, насколько человек чувствует себя частью природного мира.

Исследователи выявили интересную закономерность: чем более религиозным является общество, тем ближе оно к природе. Там, где вера преобладает над наукой, люди, как правило, чаще ощущают единство с окружающей средой.

В то же время страны с высокими доходами, развитой экономикой и активным использованием интернета демонстрируют более низкий уровень этой связи. Учёные подчёркивают, что отчуждение от природы является одной из главных причин утраты биоразнообразия в мире.

Лидерами рейтинга стали азиатские государства — в частности Непал, Иран и Бангладеш, тогда как последние позиции заняли Испания, Япония и Израиль.

Украина оказалась на 50-м месте среди 63 стран, показав умеренный уровень близости к природе.

Ученые считают, что результаты этого исследования должны стать сигналом: технический прогресс и комфорт не должны отдалять людей от окружающего мира, ведь от этого зависит не только экология, но и наше собственное чувство гармонии.

