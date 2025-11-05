Які країни відчувають найбільшу близькість із природою — і на якому місці Україна

У світі провели масштабне дослідження, щоб дізнатися, наскільки тісно люди відчувають свій зв’язок із природою. У ньому взяли участь понад 57 тисяч людей із 61 країни, а також мешканці Палестини та Тайваню. Результати опублікували у науковому журналі Ambio, про них пише The Guardian.

Вчені з Великої Британії та Австрії дослідили, як соціальні, економічні, культурні та географічні чинники впливають на те, наскільки людина почувається частиною природного світу.

І з’ясували цікаву закономірність: чим більш релігійним є суспільство, тим ближче воно до природи. Там, де віра переважає науку, люди зазвичай частіше відчувають єдність з довкіллям.

Водночас країни з високими доходами, розвиненою економікою та активним використанням інтернету мають нижчий рівень цього зв’язку. Дослідники наголошують, що відчуження від природи є однією з головних причин втрати біорізноманіття у світі.

Лідерами рейтингу стали азійські держави — зокрема Непал, Іран і Бангладеш, останні позиції посіли Іспанія, Японія та Ізраїль.

Україна опинилася на 50-му місці серед 63 країн, продемонструвавши помірний рівень близькості до природи.

Науковці вважають, що результати цього дослідження мають стати сигналом: технічний прогрес і комфорт не повинні віддаляти людей від навколишнього світу, адже від цього залежить не лише екологія, а й наше власне відчуття гармонії.

