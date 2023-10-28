Кем быть на Хэллоуин: 10 вариантов стильных и ужасающих образов

31 октября отмечают самый мистический праздник Хэллоуин. Он пришел в нашу страну не так давно, но уже успел стать популярным. В Украине часто проводят костюмированные вечеринки по случаю этого дня. Кем быть на Хэллоуин в 2023 году — читай в материале.

Кем быть на Хэллоуин: цветовая гамма праздника

Перед тем как выбирать костюм, важно определится со цветовой гаммой. Классическим цветовым дуэтом для Halloween считается черный и оранжевый. Они символизируют ночь и тыкву соответственно.

Кроме этого для создания модных образов на Хэллоуин подойдут следующие цвета:

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фиолетовый;

зеленый;

коричневый;

красный;

белый;

желтый.

Кем можно быть на Хэллоуин: образ из Проклятия монахини

Хэллоуин-макияж зомби, скелетов и вампирш уже не сильно удивишь. Для небанального перевоплощения тебе нужно будет взять на прокат или купить соответствующий костюм. Также подготовь тени и специальные краски для кожи.

Парный образ для Хэллоуин: классические монах и монахиня

Для этих образов не нужно использовать огромное количество гримма и белой краски. Достаточно запастись костюмами и сделать на лбе соответствующий макияж (в виде ранения, кровавых потеков).

Реалистичный череп

Если ты хочешь сделать выразительнее контуры лица, можно попробовать осуществить следующий образ. Но нарисовать такие четкие и контурные линии без помощи профессионала — задачка со звездочкой. Поэтому лучше воспользоваться услугами бюти-мастеров.

Мексиканский образ Катрин

Выглядит такой костюм с макияжем не устрашающе, а очень эстетично. Он подойдет для создания красивых фотографий или похода на тематическую вечеринку. Для этого возьми подходящие краски, яркое платье и много блесток.

Образ персонажа из Пилы

Необычный и стильный вариант, который сразу привлекает много внимания. Для его создания тоже понадобится много блесток красного, белого и черного цветов. Главное — не забудь о красной бабочке!

Парные образы скелетов

Если до вечеринки осталось минимальное количество времени, а ничего толкового в голову не приходит — можно сделать макияж скелета на скорую руку. Такой же образ можно воплотить и на своем парне. Выглядят такие наряды стильно и эффектно.

Джокер

Образ Джокера хоть и считается довольно надоевшим в наши дни, но главное — это то, как именно его подать. Если ты давно хотел (-а) воплотить именно этот вариант, подойди к созданию образа ответственно: заранее закажи костюм и вооружись профессиональными средствами.

Образ в стиле невесты-трупа

Образ мертвой невесты из мультипликационного фильма Труп невесты Тима Бертона — один из наиболее популярных образов на устрашающий праздник Хэллоуин. К тому же, он выглядит утонченно и крайне элегантно.

Образ демона

Один из самых пугающих образов на этот праздник — образ демона. Для его создания необходимо заранее заказать рога и всю необходимую косметику.

Пеннивайз: образ 2023

Его, как и большинство других вариантов в этом материале, можно воплотить как на парне, так и на девушке. Главный антагонист романа и экранизаций хоррора Оно подходит для образа на любую вечеринку Хэллоуина 2023.

Как сделать паутинку на Хэллоуин самостоятельно, мы рассказывали раньше.

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