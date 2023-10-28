Кем быть на Хэллоуин: 10 вариантов стильных и ужасающих образов

31 октября отмечают самый мистический праздник Хэллоуин. Он пришел в нашу страну не так давно, но уже успел стать популярным. В Украине часто проводят костюмированные вечеринки по случаю этого дня. Кем быть на Хэллоуин в 2023 году — читай в материале.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vogue UA (@vogue_ukraine)
Допис, поширений Vogue UA (@vogue_ukraine)
Перед тем как выбирать костюм, важно определится со цветовой гаммой. Классическим цветовым дуэтом для Halloween считается черный и оранжевый. Они символизируют ночь и тыкву соответственно.
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Допис, поширений Jenny Wilhelmsson (@litelagompyssel)
Кроме этого для создания модных образов на Хэллоуин подойдут следующие цвета:
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Допис, поширений Emy (@makeupby._emy._)
Хэллоуин-макияж зомби, скелетов и вампирш уже не сильно удивишь. Для небанального перевоплощения тебе нужно будет взять на прокат или купить соответствующий костюм. Также подготовь тени и специальные краски для кожи.
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Допис, поширений Lettscar clothing (@lettscar_ec)
Для этих образов не нужно использовать огромное количество гримма и белой краски. Достаточно запастись костюмами и сделать на лбе соответствующий макияж (в виде ранения, кровавых потеков).
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Допис, поширений ???????????????????? ????.???? ☠️ (@darkart_nay)
Если ты хочешь сделать выразительнее контуры лица, можно попробовать осуществить следующий образ. Но нарисовать такие четкие и контурные линии без помощи профессионала — задачка со звездочкой. Поэтому лучше воспользоваться услугами бюти-мастеров.
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Допис, поширений A D D Y (@addybeauty)
Выглядит такой костюм с макияжем не устрашающе, а очень эстетично. Он подойдет для создания красивых фотографий или похода на тематическую вечеринку. Для этого возьми подходящие краски, яркое платье и много блесток.
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Необычный и стильный вариант, который сразу привлекает много внимания. Для его создания тоже понадобится много блесток красного, белого и черного цветов. Главное — не забудь о красной бабочке!
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Aurora Lovestrand (@roralovestrand)
Допис, поширений Aurora Lovestrand (@roralovestrand)
Если до вечеринки осталось минимальное количество времени, а ничего толкового в голову не приходит — можно сделать макияж скелета на скорую руку. Такой же образ можно воплотить и на своем парне. Выглядят такие наряды стильно и эффектно.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Keilidh Cashell (@keilidhmua)
Допис, поширений Keilidh Cashell (@keilidhmua)
Образ Джокера хоть и считается довольно надоевшим в наши дни, но главное — это то, как именно его подать. Если ты давно хотел (-а) воплотить именно этот вариант, подойди к созданию образа ответственно: заранее закажи костюм и вооружись профессиональными средствами.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений sʜᴀɴɴᴏɴ ᴋɪʙʙʟᴇ (@shannonkibblemua)
Допис, поширений sʜᴀɴɴᴏɴ ᴋɪʙʙʟᴇ (@shannonkibblemua)
Образ мертвой невесты из мультипликационного фильма Труп невесты Тима Бертона — один из наиболее популярных образов на устрашающий праздник Хэллоуин. К тому же, он выглядит утонченно и крайне элегантно.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mervey (@merveystar)
Допис, поширений Mervey (@merveystar)
Один из самых пугающих образов на этот праздник — образ демона. Для его создания необходимо заранее заказать рога и всю необходимую косметику.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений caitlin ♡ (@caitssdarling)
Допис, поширений caitlin ♡ (@caitssdarling)
Его, как и большинство других вариантов в этом материале, можно воплотить как на парне, так и на девушке. Главный антагонист романа и экранизаций хоррора Оно подходит для образа на любую вечеринку Хэллоуина 2023.
Как сделать паутинку на Хэллоуин самостоятельно, мы рассказывали раньше.
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