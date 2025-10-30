Будешь круче Харли Квин: лучшие идеи макияжа на Хэллоуин 2025

В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире празднуют Хэллоуин.

Любители мистики уже сейчас готовятся вовсю: покупают тематические костюмы, заказывают косметику и задумываются над тем, какой же макияж поразит всех и соберет большое количество лайков в соцсетях.

Идеи крутого макияжа на Хэллоуин смотри в материале.

Макияж на Хэллоуин 2025

Если ты не можешь самостоятельно сделать грим на праздник, воспользуйся услугами мастера.

А если хочешь попробовать и сделать все сама, для этого можно использовать обычную косметику.

Особенно, если у тебя есть несколько разных палеток с тенями, интересные подводки и т. д.

Для того чтобы делать макияж на Хэллоуин 2024 в домашних условиях, нужно взять следующий набор косметики:

тушь для ресниц;

несколько помад (красная и черная);

тональный крем;

пудра (для некоторых образов можно использовать очень светлую);

сияющие тени;

база;

темная подводка для глаз;

карандаш для бровей.

Макияж на Хэллоуин 2025: правила

Если ты наносишь на лицо плотный слой грима, нужно перед этим нанести вазелин на брови.

Это нужно для того, чтобы они не изменили цвет.

Нанеси немного вазелина на брови и корни волос, чтобы они не окрасились.

Синяки под глазами замазывать тоном не нужно. Это же Хэллоуин!

Если хочешь сделать круги еще больше, нанеси тени тонкой кистью.

Для этого используй черные, серые, фиолетовые и красные тени. Растушуй все с помощью спонжа, который перед этим нужно смочить в холодной воде.

Смешай помаду нюдового оттенка с тенями фиолетового цвета.

Затем это нужно нанести на губы.

Так они будут иметь эффект потрескавшихся.

Если хочешь сделать эффект выпавших зубов, два передних резца протри спиртом.

После этого вытри салфеткой и нанеси черную подводку.

Макияж на Хэллоуин 2025: идеи

Змея на лице

Один из самых мрачных элементов, которые можно без труда нарисовать, — это змея.

Для этого понадобятся краски для тела черного, белого и красного цвета.

Сперва сделай свой обычный мейк, нарисуйте стрелки черного цвета, а зеленые тени нанеси на веки.

Можно добавить накладные ресницы и красные линзы.

С помощью кисточки нарисуй змею. Так ты завершишь образ.

Ведьма

Это тоже один из самых простых и интересных образов на Хэллоуин. Сложность состоит не в макияже, а в подборе всех важных элементов для образа: метлы, котелка, рваных вещей.

Для макияжа ведьмы сделай повседневный макияж (увлажни лицо кремом, нанеси базу, тон и т.д).

После этого нарисуй карандашом густые брови, нарисуй им морщины на лице и сделай яркий макияж глаз.

Фрида Кало

Для этого образа нужно сделать яркий макияж с помощью розовых теней и темной помады. Самая главная фишка — это брови.

Сделай их густыми и большими. Акцентируй внимание на глаза: ресницы должны быть длинными.

Для этого возьми накладной вариант и наклей их поверх своих ресниц.

Скелет

Для этого макияжа нужно использовать грим или краски (если у тебя нет на нее аллергической реакции).

Сделай смоки-айс (плавный переход от светлого к темному) и маленькими кисточками начни прорисовывать линии скелета.

Белоснежка

Образ для тех, кто обожает воплощать сказочных персонажей. В сказке героиня предстает перед нами в эффектном платье и с красным обручем.

Сложность этого образа состоит в том, чтобы воплотить детали (платье, красные яблоки, обруч).

Для того чтобы сделать макияж Белоснежки, нужно использовать светлые оттенки пудры и тонального крема, хорошо прорисовать брови, ресницы и губы.

На щеке можно добавить не настоящую кровь (о том, как ее делать, мы писали выше).

А пока ты зажигаешь свечи и запасаешься тыквами, читай материал о маникюре на Хэллоуин.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!