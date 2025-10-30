Будеш крутішою за Харлі Квін: найкращі ідеї макіяжу на Хелловін 2025

У ніч із 31 жовтня на 1 листопада у всьому світі святкують Хелловін.

Любителі містики вже зараз готуються на повну силу: купують тематичні костюми, замовляють косметику і замислюються над тим, який же макіяж вразить усіх і збере багато уподобань у соцмережах.

Ідеї ​​крутого макіяжу на Хелловін дивись у матеріалі.

Макіяж на Хелловін 2025

Якщо ти не можеш самостійно зробити грим на свято, скористайся послугами майстра.

А якщо хочеш таки спробувати й зробити усе своїми руками, для цього можна використати звичайну косметику.

Особливо, якщо в тебе є кілька різних палеток з тінями, цікаві підводки тощо.

Для того, щоб зробити макіяж на Хелловін 2025 в домашніх умовах, потрібно взяти такий набір косметики:

туш для вій;

кілька помад (червона та чорна);

тональний крем;

пудра (для деяких образів можна використовувати дуже світлу);

блискучі тіні;

база;

темна підводка для очей;

олівець для брів.

Макіяж на Хелловін 2025: правила

Якщо ти наносиш на обличчя щільний шар гриму, потрібно перед цим нанести вазелін на брови. Це потрібно для того, щоб вони не змінили колір.

Нанеси трохи вазеліну на брови та корені волосся, щоб вони не зафарбувалися.

Синці під очима замащувати тоном не потрібно. Це ж Хелловін!

Якщо хочеш зробити кола ще більшими, нанеси тіні тонким пензлем.

Для цього використовуй чорні, сірі, фіолетові та червоні тіні.

Розтушуй усе спонжем, який перед цим потрібно змочити у холодній воді.

Змішай помаду нюдового відтінку з тінями фіолетового кольору. Потім це потрібно нанести на губи.

Так вони матимуть ефект потрісканих.

Якщо хочеш зробити ефект штучної крові в домашніх умовах, змішай помаду кольору бордо та невелику кількість чорного лайнера (прозорий блиск для губ).

Нанеси пензлем цю суміш на місце, де за задумом має бути кров.

Якщо хочеш зробити ефект зубів, які випали, два передніх різці протри спиртом.

Після цього витри серветкою і нанеси чорну підводку.

Макіяж на Хелловін 2025: ідеї

Змія на обличчі

Один із найпохмуріших елементів, які можна легко намалювати, — це змія. Для цього знадобляться фарби для тіла чорного, білого та червоного кольору.

Спершу зроби свій звичайний мейк, намалюй стрілки чорного кольору, а зелені тіні нанеси на повіки.

Можна додати накладні вії та червоні лінзи. За допомогою пензлика намалюй змію. Так ти завершиш образ.

Відьма

Це теж один із найпростіших і найцікавіших образів на Хелловін.

Складність полягає не в макіяжі, а у підборі всіх важливих елементів для образу: мітли, казанка, рваних речей.

Для макіяжу відьми зроби повсякденний макіяж (зволож обличчя кремом, нанеси основу, тон тощо).

Після цього намалюй олівцем густі брови, зморшки на обличчі та зроби яскравий макіяж очей.

Фріда Кало

Для цього образу потрібно зробити яскравий макіяж за допомогою рожевих тіней та темної помади. Найголовніша фішка — це брови.

Зроби їх густими та великими. Зроби акцент на очі: вії мають бути довгими.

Для цього візьми накладний варіант та наклей їх поверх своїх вій.

Скелет

Для цього макіяжу потрібно використовувати грим або фарби (якщо ти не маєш на неї алергічної реакції).

Зроби смокі айс (плавний перехід від світлого до темного) і маленькими пензликами почни промальовувати лінії скелета.

Білосніжка

Образ для тих, хто любить втілювати казкових персонажів. У казці героїня постає перед нами в ефектній сукні та з червоним обручем.

Складність цього образу полягає в тому, щоб втілити деталі (сукня, червоні яблука, обруч).

Для того, щоб зробити макіяж Білосніжки, потрібно використовувати світлі відтінки пудри та тонального крему, добре промалювати брови, вії та губи.

На щоці можна додати несправжню кров (про те, як її робити, ми писали вище).

