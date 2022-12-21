Стань Тайным почтальоном и подари тепло другим — Киев цифровой запускает спецсервис к праздникам

Зимние праздники всегда ассоциируются с добром, сказкой и чудесами. В этом году украинцы как никогда нуждаются в приятных воспоминаниях и свете.
Почему бы не подарить их друг другу? Тем более если сделать это можно всего в несколько кликов! Киев цифровой объявил о запуске сервиса для киевлян и гостей столицы Тайный почтальон.
Читай, как он работает и как собственноручно создать приветствие, которое придаст несокрушимости кому-то из горожан.
Итак, для того чтобы создать свое уникальное поздравление и поделиться теплом с другими украинцами, достаточно:
Открытку получит случайный адресат с твоими пожеланиями, праздничной музыкой и рисунками украинских иллюстраторов.
Авторы проекта предупреждают, что открытку могут получать и дети, поэтому нужно взвешивать свои слова в поздравлении.
Авторы проекта предупреждают, что открытку могут получать и дети, поэтому нужно взвешивать свои слова в поздравлении.
Так же и ты можешь получить поздравление от другого Тайного почтальона. Отправлять свои поздравления можно до десяти открыток ежедневно с 20 декабря по 14 января.
Киев цифровой приглашает украинцев также поучаствовать в розыгрыше призов. Благодаря ему можно получить одну из 25 сумок, содержащую светоотражающий шоппер, фликер и фонарик.
Для этого нужно:
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