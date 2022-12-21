Стань Тайным почтальоном и подари тепло другим — Киев цифровой запускает спецсервис к праздникам

Зимние праздники всегда ассоциируются с добром, сказкой и чудесами. В этом году украинцы как никогда нуждаются в приятных воспоминаниях и свете.

Почему бы не подарить их друг другу? Тем более если сделать это можно всего в несколько кликов! Киев цифровой объявил о запуске сервиса для киевлян и гостей столицы Тайный почтальон.

Читай, как он работает и как собственноручно создать приветствие, которое придаст несокрушимости кому-то из горожан.

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Тайный почтальон

Итак, для того чтобы создать свое уникальное поздравление и поделиться теплом с другими украинцами, достаточно:

обновить приложение Киев цифровой до последней версии; найти в сервисах Тайный почтальон; нажать кнопку Создать открытку; выбрать себе праздничный псевдоним; написать два — три предложения поздравления и отправить открытку.

Открытку получит случайный адресат с твоими пожеланиями, праздничной музыкой и рисунками украинских иллюстраторов.

Авторы проекта предупреждают, что открытку могут получать и дети, поэтому нужно взвешивать свои слова в поздравлении.

Так же и ты можешь получить поздравление от другого Тайного почтальона. Отправлять свои поздравления можно до десяти открыток ежедневно с 20 декабря по 14 января.

Розыгрыш от приложения Киев цифровой

Киев цифровой приглашает украинцев также поучаствовать в розыгрыше призов. Благодаря ему можно получить одну из 25 сумок, содержащую светоотражающий шоппер, фликер и фонарик.

Для этого нужно:

когда получишь открытку, нажать Поделиться и пошерить свою открытку в соцсетях;

поставить хэштег #kyivdigital.

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