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Стань Таємним поштариком та подаруй тепло іншим — Київ цифровий запускає спецсервіс до свят

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Грудня 2022, 16:00
Київ цифровий запустив сервіс Таємний поштарик - як він працює
Фото: Pexels

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