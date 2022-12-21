Стань Таємним поштариком та подаруй тепло іншим — Київ цифровий запускає спецсервіс до свят

Зимові свята завжди асоціюються з добром, казкою та дивами. Цьогоріч українці як ніколи потребують приємних спогадів та світла.

Чому б не подарувати їх одне одному? Тим паче, якщо зробити це можна всього в кілька кліків! Застосунок Київ цифровий оголосив про запуск сервісу для киян та гостей столиці Таємний поштарик.

Читай, як він працює та як власноруч створити привітання, яке додасть незламності комусь із містян.

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Таємний поштарик

Отже, для того, щоб створити своє унікальне привітання та поділитись теплом з іншими українцями, достатньо:

оновити застосунок Київ цифровий до останньої версії; знайти в сервісах Таємний поштарик; натиснути кнопку Створити поштівку; обрати собі святковий псевдонім; написати два – три речення привітання й надіслати листівку.

Поштівку отримає випадковий адресат з твоїми побажаннями, святковою музикою та малюнками українських ілюстраторів.

Автори проекту попереджають, що листівку можуть отримувати й діти, а тому треба зважувати свої слова у привітанні. Так само й ти можеш отримати привітання від іншого Таємного поштарика.

Відправляти свої привітання можна до десяти поштівок щодня з 20 грудня до 14 січня.

Розіграш від застосунку Київ цифровий

Київ цифровий запрошує українців також взяти участь у розіграші призів. Завдяки йому можна отримати одну з 25 торбинок, що містить світловідбивний шопер, флікер і ліхтарик.

Для цього потрібно:

коли отримаєш поштівку, натиснути Поділитись та поширити свою листівку в соцмережах;

поставити хештег #kyivdigital.

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